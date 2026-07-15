マルセイユに所属するガボン代表FWピエール・エメリク・オーバメヤンのデポルティーボ・ラ・コルーニャ移籍が濃厚となった。フランスメディア『レキップ』が報じている。

昨年7月にサウジアラビアのアル・カーディシーヤから1年でのマルセイユ復帰を果たしたオーバメヤン。2025ー26シーズンは公式戦41試合14ゴール10アシストと年齢面を考慮すれば、上々の数字を残していた。

マルセイユとの現行契約は今シーズン終了までとなっているが、新たな挑戦を求めるベテランストライカーはプレシーズンの活動でコートジボワールに向かうクラブの遠征に帯同せず、エクス・アン・プロヴァンス近郊の自宅に滞在する模様。

そして、プリメーラ（スペイン1部）に復帰したデポルティーボへ約150万ユーロ（約2億8000万円）の移籍金で完全移籍することが決定的になったという。

オーバメヤンは1989年6月18日生まれの現在37歳。これまでにドルトムント、アーセナル、バルセロナ、チェルシーなど、欧州のビッグクラブを中心に活躍を続け、2016－17シーズンはドルトムントでDFBポカール優勝、2019－20シーズンにはアーセナルでFAカップ優勝に貢献。ドルトムント時代の2016－17シーズンは31ゴール、アーセナル時代の2018－19シーズンは22ゴールを挙げ、ブンデスリーガとプレミアリーグで得点王にも輝いた。

2023年夏のチェルシー退団後はマルセイユへ完全移籍加入。わずか1シーズンのみの在籍だったが、公式戦51試合のピッチに立って30ゴール11アシストと、衰え知らずの得点感覚を存分に発揮した。



なお、オーバメヤンにとっては2022年以来、4年ぶりのラ・リーガ復帰となる。