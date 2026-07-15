Jリーグは15日、2026／27U－21Jリーグについて、2026年開催分の日程と大会ロゴを発表した。

Jリーグは5月に開催した理事会で、ポストユース（19歳～21歳）および周辺年代の選手育成・強化を目的とした21歳以下の選手を主な対象とする大会の創設を決定していた。

そして15日、Jリーグは2026年開催分の試合詳細（対戦カード、開催日、キックオフ時刻、開催会場）および大会ロゴを発表。2026／27U－21Jリーグは「東西リーグラウンド」、「交流戦ラウンド」、「プレーオフラウンド」から構成され、開催期間は2026年8月22日（土）から2027年4月18日（日）までとなる。

開幕節の日程、大会方式、大会レギュレーションは以下の通り。

◆■各ラウンドについて

【東西リーグラウンド】

各グループ（EAST、WEST）内でホーム＆アウェイ方式の2 回戦総当たり（全10節、計50試合）を行う。

【交流戦ラウンド】

異なるグループのチーム同士で1回戦総当たり（全6節、計30試合）を行う。

【プレーオフラウンド】

東西リーグラウンドと交流戦ラウンドの結果を合計した成績に基づき、各グループの1位と2位の4チームによる1試合制ノックアウト方式のトーナメントを行う。また、3位から5位のチームは同順位のチーム同士でホーム＆アウェイ方式の順位決定戦を行う。EAST6位のチームは、プレーオフラウンドに出場しない（計10試合）。

◆■大会レギュレーション

・エントリー上限：18名（交代上限7名、交代回数はハーフタイムを除き3回)

・外国籍枠：3名（ただし、トップチームと同様に「Jリーグ提携国」として定める国の国籍を有する選手は外国籍選手として取り扱わない）

・監督ライセンス：JFA Aジェネラルライセンスコーチを必須とする

・2種類のオーバーエイジ（OA）枠

-年齢制限なし：2026年12月31日時点で25歳以上の選手

-U－24：2026年12月31日時点で22歳以上24歳以下の選手

・推奨基準：OA（年齢制限なし）3名まで、OA（U－24）4名まで

・必須基準：OA（年齢制限無し）6名まで、OA（U－24）4名まで

※推奨基準に満たない試合において、当該チームはU－21選手の先発4名を義務とする

◆■開幕節の日程

【EAST】

8月22日（土）18時00分：U－21東京ヴェルディ vs U－21FC東京

8月23日（日）17時00分：U－21ジュビロ磐田 vs U－21川崎フロンターレ

8月23日（日）18時30分：U－21清水エスパルス vs U－21浦和レッズ

【WEST】

8月23日（日）16時00分：U－21ファジアーノ岡山 vs U－21ガンバ大阪

8月23日（日）17時00分：U－21ヴィッセル神戸 vs U－21V・ファーレン長崎

（U－21名古屋グランパスの初戦はアウェイでの第2節U－V・ファーレン長崎戦）