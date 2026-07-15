スペイン代表DFペドロ・ポロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）が、決勝に進出した喜びを口にした。イギリスメディア『BBC』が伝えている。

FIFAワールドカップ2026準決勝が14日に行われ、スペイン代表はフランス代表と対戦。22分にミケル・オヤルサバルのPK弾で先制すると、58分にはダニ・オルモとのワンツーからポロが追加点を挙げ、2－0で勝利を収め、初優勝した2010年以来、4大会ぶりの決勝進出を果たした。

ラウンド32のオーストリア代表戦で代表初ゴールを決めていたポロは、この試合の得点が今大会2得点目に。イギリスメディア『Squawka』によると、イラン代表DFラミン・レザイーアンと、コロンビア代表DFダニエル・ムニョスに続いて、ポロは今大会で複数得点を決めた3人目のDFになったという。

また、ポロは、フェルナンド・イエロ氏（1998年と2002年）に続いて、W杯の1大会で2ゴールを挙げた2人目のスペイン人DFになったことも伝えられている。

この活躍からこの試合のプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に選出されたポロは試合後、「夢が叶った。本当に、僕にとって最大の夢だった。チームとして、これ以上ないほど嬉しい」と喜びを口にしながら、次のように続けた。

「最初から最後まで素晴らしい試合ができた。勝ち抜くために、今日できることはすべてやり尽くした。非常に手強い相手だとわかっていたけど、僕たちはあらゆる面で素晴らしいプレーができた。これはチームの力によるもので、僕個人の手柄ではない。これほど素晴らしいパフォーマンスを見せた全員を祝福したい」

また、強敵フランス代表に完封勝利を収められた理由については「もちろん、（ボールを保持することは）決勝進出への近道の一つだとわかっていた。彼らの強みはカウンター攻撃にあるから、それを封じることが鍵だった」と振り返った。

そして、「何分にピッチを退いたかはわからないけど、もう出し尽くして、これ以上は動けない状態だった」と交代した83分まで全力でプレーしたことを強調したポロは、「さっきも言ったように、この勝利は26人全員で勝ち取ったものだ。ここからさらに進んでいく。今はもう疲れ果てているけど、しっかり回復して、決勝に向けてすべてを捧げるつもりだ」と19日に行われる決勝への意気込みも語っている。

【ハイライト動画】スペイン代表がフランス代表に完封勝利で決勝進出！