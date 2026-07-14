BE:FIRST、米津玄師、YOASOBI、JI BLUE、亀梨和也…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（7月11日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。7月11日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（7月11日（土）付）を発表しました。初登場！ 先週の放送では、ゲストに亀梨和也さんが登場！ 同曲も収録されているファーストアルバム『WAVE』について伺いました。先週3位から6ランクダウン↓ 6月24日にデビューしたボーイズグループ・VIBY（バイビー）のデビューシングル「Miracle : The First Light」収録曲が3週連続でランクイン。8月31日（月）には「日本武道館 DEBUT SHOWCASE」が開催されます。初登場！ 京都府出身・在住、23歳のソロアーティスト・音田雅則のメジャーデビューシングル。同曲はテレビアニメ「黄泉のツガイ」第2クールのオープニングテーマに起用されています。初登場！ 7月1日に配信リリースされた新曲がランクイン。luv（ラブ）は、先日おこなわれた「MUSIC AWARDS JAPAN」で「最優秀ニュー・アーティスト賞」「ラジオ特別賞」にノミネートされた、関西出身の5人組バンドです。初登場！ ICEx（アイス）は、スターダストプロモーションが手掛けるEBiDAN（恵比寿学園男子部）に所属するダンスボーカルグループ。同曲は、セカンドアルバム『FRESH!!』に収録されています。先週2位から3ランクダウン↓ サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー、JO1とINIのメンバーで結成されたユニット・JI BLUEの楽曲が9週連続でランクイン！初登場！ 7月1日に配信リリースされた楽曲がランクイン。名誉伝説は、ユニバーサルミュージックからメジャーデビュー＆10月に初のフルアルバムをリリースすることが発表されています。先週8位から5ランクアップ↑ 6月26日にリリースされた4枚目となるEP『THE BOOK for,』収録曲で、世界的人気を誇るゲーム「オーバーウォッチ」とのコラボ楽曲になっています。先週1位から1ランクダウン↓ 「2026 NHKサッカーテーマ」として書き下ろされた楽曲が4週連続でランクイン。米津玄師は、11月6日から全国6都市14公演のアリーナツアーを開催することが決定しています。そして、今週の第1位は……？先週10位から9ランクアップ↑ 7月1日にリリースされた10枚目のシングルが2週連続でランクイン。Spotifyでは、配信直後のチャートでグループの過去最高順位を記録し、YouTubeの急上昇音楽ランキングでも1位を獲得しています。――ほかにも、番組ではゲストパートに北山宏光さんが登場！ 6月24日にリリースされたサードアルバム『ULTRActi:on』について伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ