スペイン代表FWラミン・ラマル（バルセロナ）が、FIFAワールドカップ2026・準決勝のフランス代表戦に向けた前日会見に出席し、意気込みを示した。14日、国際サッカー連盟（FIFA）が同選手のコメントを伝えている。

今大会のスペイン代表は、グループステージ初戦のカーボベルデ代表戦でスコアレスドローに終わったものの、その後の2試合で完封勝利を収め、グループHを首位で突破。決勝トーナメント1回戦、2回戦を勝ち抜くと、準々決勝のベルギー代表戦では、ミケル・メリーノが2試合連続で試合終盤に決勝弾を決め、準決勝へ駒を進めた。

そして準決勝では、優勝候補筆頭のフランス代表との対戦が決定。一方、スペイン代表も優勝候補の1つに挙げられており、大会も佳境を迎え、よりプレッシャーのかかる一戦となる。しかし、スペインの若き“エース”ヤマルは、「僕たちは逆境を乗り越える術を知っている。プレッシャーは……。僕は全く感じていないよ」と語り、あくまで自然体で臨む構えを示している。

ヤマルはここまで6試合出場で1ゴールを記録。ハムストリングの負傷から復帰明けということもあり、本調子ではないとの指摘もある。そのことについて問われたヤマルは、次のように話した。

「みなさんは、『今の僕は最高の状態ではない』と言っているから、過度な期待はしないでほしいね。でも、明日は特別な日になると信じている」

「これは、僕がこれまでプレーしてきた中で最も重要な試合になる。ここまで来られたことを嬉しく思う。チーム全員が本当にワクワクしている。間違いなく、これまでで一番大切な一戦だ」

スペイン代表vsフランス代表のW杯準決勝は、日本時間15日4時にキックオフを迎える。



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