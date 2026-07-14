今日の運勢 7月15日（水）「12星座占いランキング」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位？

2026年7月15日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月15日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の叶愛（とあ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？前を向く力が、ぐっと湧いてくる始まりのタイミング。落ち込んでいたことがあっても、今日は失ったものより残っているものに目が向くはず。自分を信じて一歩を踏み出せば、これまで止まっていたことが嘘のように流れが好転していくでしょう。心が満たされる安定した一日。積み重ねてきた努力がひとつの形になり、達成感とともに次への意欲が湧いてきます。少し難しいことでも積極的に学べるようになるでしょう。信頼できる仲間と喜びを分かち合えば、幸福感はさらに大きく広がっていくはずです。新しいものを創り出そうとする情熱に溢れます。ただ、勢い任せに突っ走ると空回りしやすいので、その熱を内に秘めつつ落ち着いて進めるのがコツ。楽しみながらも足元を丁寧に固めていくことで、あなたらしい表現がしっかりと形になっていきます。もっともっと上を目指そうとする流れがありそう。ただ、バランスを崩してしまわないよう、無理に白黒つけようとはしないほうがいいでしょう。まずは自分の内側を整えて。落ち着いて向き合えば、こじれた問題も少しずつほぐれていくでしょう。人との関係を見つめ直せる日。今日は完璧を目指すより、目の前の相手と穏やかに向き合うことを大切に。等身大のつながりが、静かな安心感を運んできます。今すぐではなく、少し先をイメージしましょう。心にゆとりが生まれるタイミング。感情が安定し、まわりへの思いやりも自然とあふれてくるでしょう。身近な人との温かなやりとりが、あなたの気持ちをさらに満たしてくれます。素直な言葉で、想いを伝えてみるといいでしょう。少し足踏みを感じそうなタイミング。仕事やこれからの目標に関して、新しい取り組みがすぐに実を結ばなくても、焦る必要はありません。ここは土台を耕す時期。地道な積み重ねが、のちの大きな成果へとつながっていくでしょう。心の内側を豊かに満たしていく流れになりそう。一人で過ごす静かな時間が、あなたを育ててくれる大切な気づきをもたらすでしょう。焦って動くより、心と体をゆったり労わって。自分を慈しむ余裕が、次へ進むための力を静かに蓄えてくれます。自宅での時間を充実させる日。無理に元気を装う必要はありません。今日は自分の心をやさしく受け止め、ゆっくり休ませてあげることを大切にしてみてください。こだわりを見つめ直すのにも、ちょうどいいでしょう。周りに振り回されやすいタイミング。自分が持っているスキルや情報を、ひとつずつ確かめましょう。冷静に見極めることで、進む方向がはっきりしてきます。渡された言葉を、必ずしも受け取る必要はありません。自信が揺らぎやすい日になりそう。思うように光が当たらず、気持ちが沈みそうな場面があるかもしれません。でも、それは一時的なもの。今日は成果を求めすぎず、できたことに目を向けることで、心の元気が少しずつ戻ってくるでしょう。競い合いに疲れを感じやすくなりそう。まわりとの張り合いに巻き込まれそうになったら、無理に前へ出なくて大丈夫です。今日は一歩引いて自分のペースを守っていきましょう。マイペースを貫くことが、余計な消耗を防いでくれるはずです。願いは、待つものではなく育てるもの。小さな一歩を積み重ねた先に、思い描いた未来とのご縁が静かに近づいてきます。今日という一日を大切に、自分自身の可能性を信じて進んでいきましょう。■監修者プロフィール：叶愛（とあ）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いにも出演。透視・九星気学・タロット・数秘術・手相・マナカードを組み合わせ、その人の本質や運命の流れを読み解く鑑定を行う。渋谷本店アクアリーで長年活躍し、各種メディア出演など幅広い実績を持つ。累計鑑定人数は10万人を超え、恋愛や人間関係、仕事、人生の転機まで丁寧に寄り添う姿勢に定評がある。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/