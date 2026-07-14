スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督が13日、『FIFAワールドカップ2026』準決勝のフランス代表戦を翌日に控え、記者会見に出席。対戦相手のフランスに関する見解や準決勝に向けた意気込みなどを語った。

フランスとは昨年6月に行われた『UEFAネーションズリーグ』のファイナルズ準決勝でも対戦。その時はスペインが5－1とリードした状態から終盤に5－4まで迫られながらも逃げ切って決勝進出を果たした。しかし、デ・ラ・フエンテ監督は「多くの点で当時とは異なる試合になるだろう」とコメント。対戦相手のフランスについて、「個々としてもチームとしても成長している。以前よりも優れたチームだ」と警戒を強めた。

さらには、FWキリアン・エンバペやFWウスマン・デンベレといった強力な攻撃陣について話が及ぶと、「彼らは例外的な能力を持つ選手たちだが、重要なのは自分たちのスタイルを相手に押し付け、相手の強みを最小限に抑えること。そしてデュエルで勝利する。それがサッカーの要諦だ」と語り、自分たちの得意とするプレースタイルでボールを保持し、試合の主導権を握る構えを示している。

また、2試合連続で途中出場から決勝点を挙げているMFミケル・メリーノの先発起用については「誰を起用するかは、対戦相手の分析や戦術的なディティールに基づく決断に過ぎない」と述べ、誰が出ても問題との考えを強調。この日に19歳の誕生日を迎えたFWラミン・ヤマルへのメッセージを求められると、「落ち着いて、不安を感じず、彼らしくサッカーを楽しんでほしい」とコメントし、「彼にとってのワールドカップでの最高の日は、これからやってくると信じている」と今後の活躍に期待を寄せた。

周囲からの「優勝候補」という評価に対しては、「その言葉には何の意味もない」と一蹴。優勝候補という立場にあることのプレッシャーではなく、そこにあるのは「国や国民に対する責任感」であるとした。また、「偉大な達成に苦難は付き物だ」というローマ帝国の礎を築いたユリウス・カエサルの言葉を引用し、激しい戦いを勝ち抜く覚悟を表明。決勝進出に向けた強い執念を滲ませた。