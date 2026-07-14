Jリーグは14日、2026－27明治安田J3リーグ第24節の福島ユナイテッドFCvsツエーゲン金沢をMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催することを発表した。

2026－27シーズンの明治安田JリーグにおけるMUFGスタジアム（国立競技場）での開催試合「MUFG THE国立DAY」に追加されることとなった福島vs金沢。開催日は来年2月27日（土）でキックオフ時刻については未定となっている。

なお、同日には同じ会場で2026－27明治安田J1リーグ第23節の川崎フロンターレvsFC町田ゼルビアも予定されており、Jリーグの公式戦における史上初のダブルヘッダー開催が実現する形に。同日は川崎Fvs町田が第1試合、福島vs金沢が第2試合として開催され、川崎Fと福島がそれぞれホームチーム扱いとなる。

Jリーグは今回の試みについて「新たな興行の形を検討するにあたって、今回試験的に同日同会場にて公式試合を開催する運びとなりました」と発表。キックオフ時刻は12月上旬に明かされる見通しで、チケットの取り扱いについては各試合の主管クラブ（川崎F、福島）から発表される。

「MUFG THE国立DAY」での追加開催が決まったことを受け、福島の小山淳代表取締役CEOは次のようなコメントを発表している。

「例年、2月から3月初旬は積雪等の影響により、雪国クラブにとってホームゲーム開催が難しい時期です。本開催にあたり、提携関係にある川崎フロンターレに多大なるご理解とお力添えをいただきました。またJリーグをはじめ、開催実現に向けてご支援、ご協力を賜りましたすべての関係者のみなさまに、心より御礼申し上げます」

「福島は東日本大震災および原発事故から15年の節目を迎えています。これまで国内外から多くのご支援をいただき、復興への歩みを進めてまいりました。今回の同スタジアムでのホームゲーム開催を通じ、当クラブが推進する日本初の本格的な木造スタジアム構想、地域の未来づくり、還暦を迎える三浦知良選手と共に挑戦し続ける福島の姿を発信することで、これまでのご支援への感謝を日本中、世界中へ届けたいと考えています」

「同選手が日本サッカーの躍進を支えてきた立役者であることは、紛れもない事実です。何歳になっても挑戦を続ける姿は、困難の中でも前を向き、復興から創造へと歩みを進めてきた福島の姿とも重なります。還暦は『生まれ変わり』の節目でもあります。福島ユナイテッドFCは、この一戦を、復興から創造へと進む新たな一歩とし、三浦知良選手と共に、福島の未来へ挑戦してまいります」