スペイン代表MFロドリが強敵撃破へ自信をのぞかせた。13日、イギリス紙『ガーディアン』がコメントを伝えている。

FIFAワールドカップ2026でベスト4進出を果たした“無敵艦隊”スペイン。グループステージ初戦で初出場のカーボベルデ代表と引き分けるまさかの船出となったが、その後はサウジアラビア代表とウルグアイ代表に連勝。決勝トーナメントに入ってからはオーストリア代表、ポルトガル代表、ベルギー代表と欧州勢を次々と撃破し、4大会ぶりに準決勝へ駒を進めた。

決勝進出をかけた対戦するのは、優勝候補筆頭と目されているフランス代表。グループステージを3連勝で危なげなく首位通過すると、その後はスウェーデン代表、パラグアイ代表、モロッコ代表を撃破。今大会トップタイの8ゴールを挙げているキリアン・エンバペ、バロンドーラーのウスマン・デンベレらが織りなす強力な攻撃もさることながら、6試合でわずか2失点と攻守に隙のない盤石の戦いを見せている。

ロドリもフランスを「今大会屈指の強豪」と評しつつ、「フランスは素晴らしい攻撃力を持っているが、守備の強さも特筆すべきだ。低い位置でブロックを敷いて堅実に守ることができるし、非常にフィジカルが強く、アグレッシブだ」とコメントし、その強さを認めている。



それでも、スペインはフランス相手に直近2連勝中。優勝したEURO2024では準決勝で対戦し、2－1で勝利。さらに昨年のUEFAネーションズリーグ（UNL）ファイナルズ準決勝では5－4で撃ち合いを制した。チームは国際Aマッチで36戦無敗を維持しており、今大会もここまでわずか1失点と安定感が際立っている。ロドリは「彼らに勝てると思っているし、それはEUROやUNLで証明済みだ」と前置きしつつ、次のように言葉を続けた。

「調子は良いし、チームの成長を嬉しく思っている。トーナメントにおいて、それは非常に重要なことだからね。戦いながら感覚を掴んでいき、今は良い流れにある。EUROの時と同じくらい競争力のあるチームだと感じている。このまま成長を続ければ、目指すべきレベルに到達できるだろう。でも、僕が特に強調したいのは、このチームの持つ競争力なんだ」

試合のキーポイントについては「自分たちが望む展開に持ち込まなければならない。昨年のように5－4で終わる試合は滅多にないし、今回も同じような展開になると考えてはいけない。より強力で、得点を奪うのが難しい相手と対峙することになる。ワールドカップは別物だし、オープンな展開や激しい攻防の応酬が僕たちに向いているのかどうかも分からない。試合をコントロールする必要がある」と言及。その上で「最高のプレーをしているチームとの対戦であり、大きな挑戦だ。楽しみだよ」と強調している。

スペインが4大会ぶりの優勝に王手をかけるか、はたまたフランスが3大会連続で決勝に駒を進めるか。注目の大一番は日本時間15日の早朝4時にキックオフされる。