日本代表DF冨安健洋にセリエA復帰の可能性が浮上しているようだ。

アヤックスを契約満了で退団し、フリーで新天地を探すこととなった冨安。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのニコロ・シーラ氏によると、1年でのセリエA復帰を果たしたヴェネツィアが獲得に興味を示しており、すでに交渉を開始したとのこと。早期の合意に向けて、今週中にも会談が予定されているようだ。

現在27歳の冨安はアビスパ福岡、シント・トロイデンを経て、2019年夏にボローニャへ完全移籍加入。2年間で公式戦通算64試合に出場すると、2021年夏にはプレミアリーグの名門アーセナルへ活躍の場を移した。加入初年度は右サイドバック（SB）の主力として活躍し、その後もコンスタントに出場機会を得ていたが、度重なる負傷離脱に悩まされ、昨年夏に双方合意の上で契約解除。約半年間の無所属期間を経て、12月からアヤックスに所属していた。

今夏には約2年ぶりの日本代表復帰を果たし、FIFAワールドカップ2026では初戦のオランダ戦、2戦目のチュニジア戦、ラウンド16のブラジル戦に出場。世界屈指のアタッカーであるブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールと対峙するなど、復活を印象付けるパフォーマンスを披露した。

果たして5年ぶりのセリエA復帰は実現するのだろうか。今後の動向に注目が集まる。