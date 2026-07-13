本日は鎌倉駅東口から徒歩4～5分、小町通りの脇道を右に入り若宮大路との間にある「鎌倉グルメ きつねの食卓」へお邪魔しました。

こちらの建物は複数の飲食店が入っています。階段を上がり2階へ。レストラン＆バー「楽縁」さんで週2日のみのランチ営業、夜は月曜定休で営業するツウなお店です！

余談ですが、この辺りは新しい商業施設ビルが建ち、これからもっとにぎやかになりそうです。

真鶴港から仕入れたランチメニューの海鮮丼はコスパ最高！

お魚はシロムツ・カツオ・マグロがたくさん乗った豪華ランチメニューの「海鮮丼」1,200円(税込)。

脂のりの良いヨーロッパの畜養マグロは味がとても良いのだそうです。新鮮で美味しい刺身がたくさん食べたい方は、こちらのコスパ最高な海鮮丼がおすすめです。

カウンターに出されたマグロ。思わず、「綺麗なマグロですねー、お寿司屋さんみたい」と言うと、ご実家がお寿司屋さんだったそう。なるほど、魚の目利きは間違いなしです。

豚の生姜焼きは癖になる味です

「豚の生姜焼き」1,200円(税込)は、もう一つの看板メニュー。豚肉の厚みがありお肉も大きいのでボリュームたっぷり。おろし生姜ではなく、刻み生姜なのも特徴的でした。豚肉に絡めた濃厚なタレにはお酢が使われているので、お醤油との相性もばっちりです。

ここでサービスの小鉢が登場。「お客さんの驚いた顔が見たいのよ！」という優しそうな笑顔のご主人です。

箸休めに嬉しい！今日の小鉢は「ピリ辛酸っぱ茄子」。ちょっと余裕があるときには出してくれる可能性ありですよ。

豚肉に絡めたタレの隠し味が癖になる味でサッパリと美味しくいただけました。

道の駅 湘南ちがさきで常に完売になる「寿司弁当」がこちらでも

道の駅 湘南ちがさきで常に完売になってしまう人気の寿司弁当です。「湘南あじ昆布締め寿司」・「湘南いわしのごま漬寿司」、写真にはありませんが「湘南さば寿司に恋してる」各1,350円(税込)。

「湘南いわしのごま漬寿司」はいわしの下に大葉が敷いてあり、大葉と黒ごまのアクセントが効いていました。

※材料があれば、「鎌倉グルメ きつねの食卓」でもこちらの寿司弁当の購入が可能だそうです。メールで問い合わせください。kitsuneno_shokutaku@hotmail.com

いかがでしたでしょうか。地元民も鎌倉に観光で訪れた方も満足できるランチを食べることができます。

鎌倉はお店が閉まるのが早いと言われますが、「鎌倉グルメ きつねの食卓」は夜21時まで。海鮮の盛り合わせなどをつまみながらお酒も楽しめます。

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