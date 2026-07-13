ライプツィヒは13日、ブライトンに所属するU-21ドイツ代表MFブラヤン・グルダを2026－27シーズンも期限付き移籍で獲得することを発表した。背番号は昨シーズンに引き続き、10番を着用する。

今年2月から2025－26シーズン終了までレンタルで加入していたグルダは、公式戦14試合で3ゴール3アシストを記録。主力選手へと定着し、今回の発表で新シーズンもライプツィヒでプレーすることが決定した。

グルダはクラブの公式サイトを通じて、新シーズンへ懸ける思いを口にしている。

「RBライプツィヒに留まりたいという気持ちは明確だった。この前の冬は、どうしても移籍したかったんだ。そして、最初の数ヶ月でその期待は満たされたよ。スタイルは自分に合っていてチームにもクラブにも馴染んでいる」

「RBライプツィヒという場所は、選手としても人間として成長し、チームに貢献できる最高の環境を与えてくれる。僕たちは再びチャンピオンズリーグの出場権を獲得した。ブンデスリーガやDFBポカールだけではなく、チャンピオンズリーグでも成功を収めたいと思っているよ」

2004年5月31日生まれのグルダは、マインツの下部組織出身。2023年1月にトップチームデビューを飾ると、2024年夏にすぐさまブライトンへ移籍し、ライプツィヒへ移籍するまで公式戦45試合出場4ゴール8アシストの成績を収めていた。