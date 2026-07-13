パリ・サンジェルマン（PSG）は、アストン・ヴィラに所属するフランス代表DFリュカ・ディニュの獲得を目指しているようだ。13日、イギリスメディア『デイリーメール』が報じている。

報道によると、ディニュにはW杯終了後に有効となる1000万ポンド（約21億円）に近い契約解除条項があるようで、PSGは同選手の獲得に興味を示していることが伝えられている。また、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏も、PSGがディニュの獲得に向けた初期段階の交渉を行ったと報じており、水面下での動きはすでに始まっているようだ。

1993年7月20日生まれのディニュは現在32歳。リールの下部組織出身でトップチームデビューを果たすと、2013年夏にPSGへ完全移籍。定位置奪取とはならず、ローマへの1年間の期限付き移籍を経験すると、その後はバルセロナ、エヴァートンでのプレーを経て、2022年1月にアストン・ヴィラへ活躍の場を移した。

左足から繰り出される高精度のキックを武器に左サイドバックとして、クラブ通算182試合出場で4ゴール24アシストをマーク。フランス代表には2014年3月にデビューを飾り、自身2度目のワールドカップ出場となった今大会は、ここまで4試合に出場し準決勝進出に貢献している。