8月第3週に開幕を迎える2026－27シーズンのラ・リーガだが、複数試合が延期となる見込みのようだ。久保建英が所属するレアル・ソシエダと、佐藤龍之介が所属するバレンシアも対象となる。スペイン紙『エル・デスマルケ』が報じている。

2026－27シーズンのラ・リーガは、8月第3週（14日、15日、16日）に開幕を迎える。ただし、ハビエル・テバス会長がFIFAワールドカップ2026を考慮することを明言しており、準決勝に残ったフランス代表、スペイン代表、イングランド代表、アルゼンチン代表に選手を輩出しているクラブは、開幕節が延期となる見込みとのこと。これは、AFE（スペインプロサッカー選手協会）の「ワールドカップでの最終試合終了後、選手には3週間の休息期間と3週間の準備期間が設けられる」という規定に配慮した形となる。

そして対象となるのは5試合。スペイン代表を多く抱えるバルセロナやアスレティック・ビルバオ、レアル・ソシエダのほか、バレンシアの対戦相手となるベティスも、アルゼンチン代表にジオバニ・ロ・チェルソが選出されているため、延期となる模様だ。

なお延期となる開幕節は、同月24日（火）、25日（水）、または26日（木）に実施されるとのことだ。

▼延期が見込まれる5試合

バルセロナ vs アスレティック・ビルバオ

レアル・マドリード vs レアル・ソシエダ

セルタ vs オサスナ

アトレティコ・マドリード vs マラガ

バレンシア vs ベティス