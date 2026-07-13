マンチェスター・ユナイテッドはアストン・ヴィラに所属するベルギー代表MFユーリ・ティーレマンスの獲得に近づいているようだ。13日、各メディアが一斉に報じた。

今夏の移籍市場でMFの補強を優先事項としているマンチェスター・U。アタランタに所属するブラジル代表MFエデルソンの獲得寸前まで近づいていたが、メディカルチェックで問題が判明し、取引は白紙となっていた。

そんななか、スポーツ専門メディア『ジ・アスレティック』のデイビッド・オーンスタイン記者が「マンチェスター・Uはティーレマンス獲得に向けて交渉を進めている」と第一報。これに追随し、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、「合意が近づいている」と伝えたほか、イギリスメディア『テレグラフ』のジョン・パーシー記者も「ティーレマンスには3500万ポンド（約75億円）の解除条項がある」と報道。急転直下、同選手のマンチェスター・U行きが迫っている。

現在29歳のティーレマンスは、アンデルレヒトの下部組織出身でわずか「16歳148日」でトップチームデビューを飾った。その後、モナコ、レスターでのプレーを経て、2023年夏にアストン・ヴィラへ完全移籍で加入。高精度のパスを武器に中盤でタクトを振るい、ここまで同クラブ通算134試合出場で10ゴール25アシストをマークし、2025－26シーズンにはUEFAヨーロッパリーグ制覇に貢献している。