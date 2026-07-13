ゼニスのビビッドな新作モデル「デファイ エクストリーム ウルトラヴァイオレット」

ゼニスより、力強さを象徴する「ウルトラヴァイオレット（紫色）」をテーマにした新作モデル「デファイ エクストリーム ウルトラヴァイオレット」が誕生した。本モデルは光のスペクトラムの中で最も強い光域にちなんで名付けられており、その名前に相応しい、高振動の精度を追求した1本となっている。

【画像】エッジの利いたカラーとデザインが魅力のゼニスの新作「デファイ エクストリーム ウルトラヴァイオレット」（写真5点）

2020年に発表した「デファイ 21 ウルトラ ヴァイオレット」を通してゼニスが探究した色彩と素材に対する独自の美学を再解釈して制作されたこの新作。誰もが目をひくビビットで美しいバイオレットカラーが唯一無二の個性を放つモデルである。

技術面では、エル・プリメロ 9004 キャリバーが備える2つの独立した脱進機を有していることが大きな特徴となる。なお、このムーブメントに組み込まれた2つの脱進機は、別々の役割を有しており、それぞれ異なる振動数で動作する。1つ目は5Hz（毎時36,000振動）で計時を維持し、2つ目は驚異の50Hz（毎時 360,000振動）でクロノグラフを動作する役割を担っている。

デファイ エクストリーム

詳細：97.9100.9004/80.I209 / エル・プリメロ 9400 自動巻 / パワーリザーブ 約50時間 / マイクロブラスト仕上げチタン / ケース径 45 mm / ヴァイオレットカラーサファイア文字盤 / 20気圧防水 / ヴァイオレットラバーストラップ、ブラックベルクロストラップ、マイクロブラスト仕上げチタンブレスレット付属

価格：2,695,000円（税込）