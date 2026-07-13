元スイス代表GKヤン・ゾマーは、クラブ・ブルッヘ加入に近づいているようだ。移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏や『スカイスポーツ』記者のフロリアン・プレッテンベルク氏などが伝えている。

現在37歳のゾマーはバーゼルやボルシアMG、バイエルンでのプレーを経て、2023年8月にインテルに加入。正守護神として在籍3シーズンで139試合に出場し、2度のセリエA優勝やコッパ・イタリア優勝などのタイトル獲得に貢献した。また、2024年8月に引退を発表したものの、スイス代表としても通算94試合に出場し、EUROに3大会連続（2016年、2021年、2024年）、ワールドカップにも3大会連続（2014年、2018年、2022年）で出場を果たした経歴を持っている。

そんなゾマーは公式戦43試合に出場した2025－26シーズン限りでインテルとの契約満了を迎え退団したことで、新天地には注目が集まっていたなか、今回の報道によると、昨シーズンのジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）王者であるクラブ・ブルッヘの加入に迫っているという。

複数のオファーがあり、スペインからの魅力的なオファーもあったものの、ゾマーはクラブ・ブルッヘで正守護神の座を掴むことを選択した模様で、すでに口頭合意には達しており、あとは最終的な詳細を詰めるだけの状況になっていることから、同クラブへの加入は決定的であることが伝えられている。