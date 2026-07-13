FIFAワールドカップにおいて、1大会のクラブ別の得点記録でレアル・マドリードが新記録を樹立したようだ。12日、スペイン紙『マルカ』が報じている。

スペイン紙『マルカ』によると、目下行われているFIFAワールドカップ2026で、レアル・マドリードに所属する選手のゴール数が「19」となり、1大会におけるクラブ別の得点記録で最多になったとのこと。これまでは、スイス大会（1954年）のブダペスト・ホンヴェード（ハンガリー）、ブラジル大会（2014年）のバイエルン、カタール大会のパリ・サンジェルマンが、18得点で1位タイとなっていた。

内訳としては、ノルウェー代表と対戦した準々決勝で新記録の“19得点目”を決めたジュード・ベリンガムが6得点、キリアン・エンバペが大会得点ランク1位タイとなる8得点を挙げているほか、すでに敗退したヴィニシウス・ジュニオールが4得点、アルダ・ギュレルが1得点となっている。

なお、スイス大会のブダペスト・ホンヴェードは、大会得点王のシャーンドル・コチシュが11得点と荒稼ぎ。ブラジル大会のバイエルンは、トーマス・ミュラーが5得点で牽引すると、カタールW杯のパリ・サンジェルマンは、得点ランクでワンツーフィニッシュしたエンバペ（8得点）とリオネル・メッシ（7得点）という2大スターに恵まれた。