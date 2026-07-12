FIFAワールドカップ2026で準決勝に進出したアルゼンチン代表のFWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）が、メディア対応を実施した。12日付で、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

現地時間11日に行われた北中米W杯・準々決勝で、スイス代表と対戦したアルゼンチン代表は、アレクシス・マック・アリスターのゴールで先制した後、追いつかれて延長戦にまでもつれ込んだが、フリアン・アルバレスのゴラッソにラウタロ・マルティネスのだめ押し弾で3－1と勝利。2大会連続のベスト4入りを果たした。

試合後、W杯連続ゴール記録は『9』で途絶えたものの、今日も1アシストを記録するなど勝利に導いたメッシは、「このチームが成し遂げたことは並外れている」としつつ、「（カタールW杯で）世界チャンピオンになって、コパ・アメリカも優勝。そして、再びベスト4に進出する…。僕らが成し遂げたことは並外れている。今は、この瞬間をみんなと同じように、楽しむ必要がある」と胸の内を明かした。

準決勝で激突するイングランド代表とは、代表通算200キャップ以上を誇るなかで、初対戦となるメッシ。「正直、特別なこと。僕にとって、初めての対戦だからね」とした上で、「イングランドは世界的な強豪国だ。ワールドカップの準決勝で、こうした国と戦えるのはとても素晴らしいこと」と告白。続けて「ただ今は、休みを取らなければならない。ここまで多くの試合をこなしてきたから、チーム全体としても疲労が蓄積している。これまで通り戦い抜くために、最高のコンディションに持っていく必要がある」と次なる戦いを見据えた。

今大会で各種記録を塗り替えている“GOAT”だが、W杯において、ベスト4に3度進んだ史上初のアルゼンチン人選手にもなったとのこと。「ベスト4という舞台に戻ってこられたこと、それを成し得たことは本当に素晴らしい」と口にしたメッシは、「前にも言ったけど、このチームは歴史を作ること、さらに上を目指し続けることに飽きることがないんだ。今日、僕らはまた一歩前に進んだ。次の試合でも、挑戦し戦い抜くだけさ」と狙うは大会連覇だとしている。

そんなメッシを擁するアルゼンチン代表とイングランド代表の準決勝は、日本時間16日の午前4時キックオフとなる。

【アシスト】今日も“数字”を残したメッシ



