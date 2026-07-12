データサイト『OPTA』によると、FIFAワールドカップにおいて、ベスト4の顔ぶれがすべて優勝経験国となるのは史上3度目の出来事とのことだ。

開催国が『48』に拡大されたFIFAワールドカップ2026も、いよいよクライマックスに突入する。準々決勝では、フランス代表がモロッコ代表を2－0で、スペイン代表がベルギー代表を2－1で、イングランド代表がノルウェー代表を2－1で、アルゼンチン代表がスイス代表を3－1で下して、ついに“4強”が出揃った。

そんななかでデータサイト『OPTA』によると、ベスト4の顔ぶれがすべて優勝経験国となるのは、史上3度目の出来事とのこと。過去2回は、1970年のメキシコ大会と1990年のイタリア大会という。

準決勝に一番乗りしたフランス代表は、キリアン・エンバペをはじめとするタレントを擁しており、20年ぶりに世界の王へと返り咲いたロシア大会以来、通算3度目の優勝を狙う。そのレ・ブルーと対戦するスペイン代表は、ビセンテ・デル・ボスケ監督のもとで“無敵艦隊”の称号をほしいままにした2010年に、南アフリカの空に触れた。

ディエゴ・マラドーナに加え、リオネル・メッシが前回大会で正真正銘の“メシア”となったアルゼンチン代表は、カタール大会のほか、1978年と1986年でも優勝を成し遂げている。そして、フットボールの“母国”イングランド代表は、地元開催となった1966年のイングランド大会で西ドイツ代表との死闘の末に、唯一の栄冠に輝いた。

なお今大会のベスト4は、FIFAランクの上位4カ国ともなる。