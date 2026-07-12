ベスト4入りを果たしたイングランド代表だが、昨季をプレミアリーグでプレーした選手たちにまだ得点が生まれていないようだ。

イングランド代表は11日に行われたFIFAワールドカップ2026準々決勝でノルウェー代表と対戦。36分にアンドレアス・シェルデルップに先制点を許したが、45＋2分にジュード・ベリンガムが巧みなドリブルから同点弾を挙げると、1－1のまま90分が終了。延長戦では93分に再びベリンガムがこぼれ球を押し込んだのが決勝点となり、2－1で逆転勝利を収めた。

この結果、2大会ぶりの準決勝進出を果たしたイングランド代表だが、イギリスメディア『Squawka』で意外なデータが紹介されている。

イングランド代表は今大会26名を招集し、そのうち5名だけが国外でプレーしている選手となっているが、ここまで6試合で13得点が生まれている中で、そのすべてが2025－26シーズンをプレミアリーグでプレーしていない選手が挙げているという。

なお、その内訳は6得点のハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）、6得点のジュード・ベリンガム（レアル・マドリード）、1得点のマーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）となっている。

準決勝に進出したことで、あと2試合を戦うことが確定したイングランド代表だが、果たして残り試合でプレミアリーグ勢から得点は生まれるのだろうか。

【ハイライト動画】ベリンガムの2得点でイングランド代表が準決勝進出！