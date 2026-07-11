イタリアの伝説的な自転車メーカー「コルナゴ」とのコラボモデル｜RM 64-01 トゥールビヨン コルナゴ

リシャール・ミルは、イタリアの自転車メーカー「コルナゴ」とコラボレーションを行い、 世界限定50本の新作モデル「RM 64-01 トゥールビヨン コルナゴ」を発表した。

時位置の香箱と、7時位置の可変慣性トゥールビヨンが左右対称に配置されている。これは、自転車の駆動系を表現している。また、新色となるアズールブルークオーツTPT®は、RM 64-01 トゥールビヨン コルナゴのために特別に開発されたものである。

本作は、コルナゴの自転車フレームに着想を得てデザインされたモデルとなっており、ミニマルかつグラフィカルなデザインを起用。レーシングバイクのフレームを連想させるこのクールなデザインには、274個の部品が使用されており、その部品全てが露出するユニークなスケルトン設計となっている。

チタン製インナーベゼルの星形デザインは、1980年代のコルナゴの名作「コルナゴ・マスター」フレームの象徴的な形状をモチーフにしたものだ。

また、43.21× 49.94×14.23mmのケースには軽量素材のホワイトクオーツTPT®を採用しているのに加え、切り欠きのあるベゼルがダイナミックな表情を際立たせ、自転車フレームと同様に軽量化を極限まで試みた軽やかな印象に仕上がっている。