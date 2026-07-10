ボカ・ジュニオルスを契約満了で退団したMFアンデル・エレーラの、レアル・サラゴサへの復帰が最終段階に入ったようだ。9日、スペイン紙『アス』が報じている。

“ボンボネーラでプレーする”という夢を叶えた36歳が、プロキャリアの最終章として“始まりのクラブ”に帰ってくるようだ。アスレティック・ビルバオのほか、マンチェスター・ユナイテッドとパリ・サンジェルマンでも活躍したエレーラは、ビルバオ生まれではあるものの、レアル・サラゴサのカンテラ出身で2008－09シーズンにトップチームデビュー。約2シーズン半に渡って、クラブ公式戦通算86試合に出場し6得点3アシストを記録している。

そんなエレーラは今夏、ボカ・ジュニオルスを契約満了で退団した後、レアル・サラゴサに復帰する可能性が取り沙汰されると、ラロ・アランテギSD（スポーツディレクター）との間で、口頭合意に達していたとされる。そして9日、スペイン紙『アス』によると、交渉は最終段階に入り、「今後数時間以内に、取締役兼株主のフアン・フォルセンとのオンライン会議をもって決着する見込み」とのこと。この話し合いは、「契約締結に先立ち、細部を調整するため」と併せて伝えている。

また同紙は、エレーラは現在、家族とともにアルゼンチンで休暇を謳歌しているが、来週月曜日にサラゴサに到着し、16日（木）のメディカルチェックを経て、プレシーズンを開始する予定だと指摘。復帰に近づいたものの土壇場で破談となった一昨夏とは違い、「今回は頓挫する兆しは微塵もない」と綴っている。

コパ・デル・レイ（国王杯）を通算6度も優勝しているほか、欧州大会のタイトルホルダーでもあるレアル・サラゴサ。かつて長谷川アーリアジャスールや香川真司も在籍した“古豪”だが、2025－26シーズンにセグンダ（スペイン2部）で最下位となり、新シーズンは1949年以来77年ぶりに3部を戦うことに。それでも、アウトサイドキックの名手として知られたイバイ・ゴメス氏を新監督に迎えるとともに、エレーラの15年ぶりとなる古巣復帰を実現させ、再建への第一歩を踏み出そうとしている。