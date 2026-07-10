一緒に暮らす夫婦なのに、気づけば会話は連絡事項や確認などの必要最低限だけ──。そんな状態に不安を感じている人もいるのではないでしょうか。あまりにも少ないと、「これって普通?」と気になってしまいますよね。そこで今回は、マイナビニュース会員にアンケートで気になる夫婦の会話事情を聞いてみました。

必要最低限の会話しかしない夫婦はどれくらい?

マイナビニュース会員に、必要最低限の会話しかしないか、普通に会話しているかのどちらか聞いたところ、結果は以下のようになりました。

必要最低限の会話しかしない…29.3%

普通に会話している…70.7%

必要最低限の会話しかしない夫婦は3割近くと少なめ。「最近会話少ないけど、まぁみんなこんなもんだよね...」と思っていた人は、少し危機感を抱いてしまうかもしれませんね。

必要最低限の会話しかしなくなったのはなぜ?

必要最低限の会話しかしないと答えた人に、そうなってしまったきっかけについても聞いてみたので、ここからはその回答紹介していきます。

「一度大喧嘩をしてそれから気まずい雰囲気から抜け出せていない」(45歳/男性/愛知県)

「価値観の違いが明らかに感じられるから」(42歳/男性/広島県)

「価値観が違いすぎて話にならないから」(48歳/広島県/男性)

「考え方が違って、話をすることが煩わしいから」(36歳/千葉県/女性)

「特に話したいこともないし、話をしても聞いてくれなかったり返事をしてくれないから話をしたくない」(39歳/香川県/女性)

「否定されたりディスられたりと気分が悪くなるから」(40歳/愛知県/女性)

「何を言っても否定されるし疲れる」(45歳/男性/東京都)

「何を言っても否定されて逆ギレされるから、必要なことしか話さない」(40歳/神奈川県/女性)

「話しても内容を覚えてくれないので、話す必要がなくなる」(48歳/静岡県/女性)

「配偶者の嫌なところが日に日にわかるようになってきてから、会話をするのが億劫になったため」(42歳/千葉県/男性)

「特に用事がなくなったりとかスマホが普及してからスマホを触る機会が増えたから」(44歳/宮崎県/女性)

「実家に帰ってから、寝室が別々になったから」(46歳/青森県/男性)

「仕事の時間、起床時間が違うため、自然と今の形になった」(36歳/鳥取県/女性)

「生活リズムがそれぞれ違っているので最低限の会話だけになっていった」(42歳/新潟県/男性)

「仕事が忙しく、家には寝に帰るような状態が続いているから」(44歳/茨城県/女性)

「子供が産まれて以来、会話するネタが合わなくなった」(46歳/愛知県/男性)

「子供や介護のことが優先のため」(46歳/埼玉県/男性)

「一緒に過ごすうちに話題を思いつかなくなった」(46歳/千葉県/女性)

「お互いに自分のペースがあり、会話があまり多くないほうが上手くいくことが多くなったから」(49歳/千葉県/男性)

「特に理由はなく、お互いに干渉しすぎずにを心がけて、自然にです」(46歳/埼玉県/男性)

「特にきっかけはないが、自然に会話が減っていた」(45歳/神奈川県/女性)

「だいたい相手のことがわかるようになったので」(48歳/三重県/女性))

「特に原因は思いつかない」(46歳/男性/埼玉県)

喧嘩など明確な出来事から価値観の違いやコミュニケーションの不満、生活リズムの違いなど小さなすれ違いが積み重なったものまで、さまざまなケースがありました。また、きっかけがわからないというケースもあります。

一方で、「相手のことがわかるようになった」「多くないほうが上手くいく」など、会話の少なさが必ずしも不仲と捉えられるわけではないと思えるような回答も。会話が少なくても険悪なムードになっていないなら、深刻に考える必要はないのかもしれません。

まとめ

今回の回答からは、夫婦円満でいるために大事にしたいポイントも見えてきました。きちんと話を聞く、頭ごなしに否定しない、歩み寄りの姿勢を見せる、こうした相手を気遣うコミュニケーションを忘れなければ、いつまでも良好な関係でいられるのではないでしょうか。ぜひこれをきっかけに相手への接し方を見直して、ステキな夫婦を目指してくださいね。

調査時期: 2026年6月16日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300人

調査方法: インターネットログイン式アンケート