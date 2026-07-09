ビデオリサーチは7月8日、「在宅勤務」に関する調査結果を発表した。調査は2021年4-6月～2025年4-6月、有職者男女15～69歳を対象に行われた。

2025年の関東の在宅勤務率は27.6%

関東地区において週に1回以上在宅勤務している人を「在宅勤務者」、有職者に占める在宅勤務者の割合を「在宅勤務率」と定義した場合、2025年の在宅勤務率は27.6%となった。

また、5年間の在宅勤務率の推移をみると、年々減少しており、コロナ禍だった2021年から2025年で5.3pt低下している(2021年:32.9%→2025年:27.6%)。

関東の在宅勤務率は他エリアの約2倍

関東での在宅勤務率と、他エリア(関西、名古屋、北部九州、札幌)での在宅勤務率を比較したところ、関東以外の4エリアはいずれも15%以下(関西:14.6%、名古屋:12.8%、北部九州:14.2%、札幌:14.3%)となっており、関東の在宅勤務率は他エリアの約2倍であることがわかった。

在宅勤務率 エリア別比較(関東、関西、名古屋、北部九州、札幌)

一般職と比べて役職者の在宅勤務率は15pt以上高い

役職別に在宅勤務率の違いをみたところ、最も高いのは役員クラス(46.0%)で、次いで部長クラス以上(41.8%)、課長クラス以上(41.2%)、一般社員(25.1%)の順となった。一般社員と比べ、課長クラス以上では15pt以上の差がみられる。

在宅勤務率 役職別比較

週4以上の在宅勤務者は、フル出社者より睡眠時間が18分長い

1週間あたりの在宅勤務日数別に、平日の1日の平均睡眠時間を比較すると、在宅勤務日数が増えるほど睡眠時間は長くなる傾向がみられた。週4日以上在宅勤務をしている人は、在宅勤務をしていない人に比べて18分長く睡眠をとっていることがわかる。

週あたりの在宅勤務日数と睡眠時間量の関係性

週4日以上在宅勤務者の特徴

同社の生活者総合調査データ「ACR/ex」の調査項目のうち、週4日以上在宅勤務をしている人の特徴を整理するため、有職者全体と比較してスコア差が高い意識項目TOP5をランキングとしてまとめた。

1位は「情報通信機器関連にはくわしい」で、有職者全体と比べてスコアが20pt高くなっている。そのほか、「仕事関連の情報収集は欠かさない」、「口コミを参考にして購入」、「情報収集は自ら積極的に行う」なども全体に比べてスコアが高く、情報収集への意欲が高い傾向がうかがえる。

一方、有職者全体と比較して最もスコアが低い項目は「朝食は必ず食べる」(全体比-6.0pt)で、朝食をとる習慣がある人は比較的少ないことがわかった。

ビデオリサーチ 「ACR/ex」2021～2025年データより