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OUT
ソ3-2オ
3番 近藤 健介 センターヒット ソフトバンク得点！ ソ 3-2 オ ランナー：1塁
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OUT
Ｓ・ジェリー がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
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OUT
2番 周東 佑京 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 正木 智也 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
9番 渡部 遼人 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 若月 健矢 ライトフライ 2アウト
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OUT
ソ1-2オ
7番 宗 佑磨 ライト犠牲フライ オリックス得点！ ソ 1-2 オ 1アウト
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OUT
6番 紅林 弘太郎 レフトスリーベースヒット ランナー：3塁
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OUT
9番 庄子 雄大 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
8番 海野 隆司 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
ソ1-1オ
7番 柳町 達 ライトヒット ソフトバンク得点！ ソ 1-1 オ ランナー：1、3塁
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OUT
6番 牧原 大成 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
5番 Ｊ・ダウンズ ショートゴロ 1アウト ランナー：3塁
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4番 栗原 陵矢 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 太田 椋 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 森 友哉 空振り三振 2アウト
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OUT
ソ0-1オ
3番 西川 龍馬 ライトツーベースヒット オリックス得点！ ソ 0-1 オ ランナー：2塁
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OUT
2番 山中 稜真 センターヒット ランナー：1塁
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1番 杉澤 龍 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 近藤 健介 セカンドダブルプレイ 3アウト
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2番 周東 佑京 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 正木 智也 サードゴロ 1アウト
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