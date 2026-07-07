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2026.07.07 18:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ソフトバンク 0 1 2 3 4 0
オリックス 1 1 2 3 0

  • OUT

    ソ3-2オ

    3番 近藤 健介 センターヒット ソフトバンク得点！ ソ 3-2 オ ランナー：1塁

  • OUT

    Ｓ・ジェリー がワイルドピッチ ランナー：2、3塁

  • OUT

    2番 周東 佑京 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 正木 智也 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 渡部 遼人 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    8番 若月 健矢 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    ソ1-2オ

    7番 宗 佑磨 ライト犠牲フライ オリックス得点！ ソ 1-2 オ 1アウト

  • OUT

    6番 紅林 弘太郎 レフトスリーベースヒット ランナー：3塁

  • OUT

    9番 庄子 雄大 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 海野 隆司 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    ソ1-1オ

    7番 柳町 達 ライトヒット ソフトバンク得点！ ソ 1-1 オ ランナー：1、3塁

  • OUT

    6番 牧原 大成 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    5番 Ｊ・ダウンズ ショートゴロ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    5番 太田 椋 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 森 友哉 空振り三振 2アウト

  • OUT

    ソ0-1オ

    3番 西川 龍馬 ライトツーベースヒット オリックス得点！ ソ 0-1 オ ランナー：2塁

  • OUT

    2番 山中 稜真 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 杉澤 龍 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 正木 智也 サードゴロ 1アウト

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