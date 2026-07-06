今日の運勢 7月7日（火）「12星座占いランキング」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年7月7日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月7日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？つらかった状況に回復の兆しが見え始めるでしょう。終わったと思っていたことの中にも、またご縁が繋がることもありそうです。ここまで乗り越えてきた経験が、これからのあなたを支える大きな力となっていくでしょう。本当に大切なものや変わらず残っている支えに気づくタイミングです。今感じている悲しみや寂しさも、前へ進むための大切な過程のひとつです。目の前にある小さな希望や温かさに目を向けることで、気持ちが整い、嬉しい流れへとつながっていきます。自分にとって納得できる答えを見つけやすいときです。感情だけで判断するのではなく、現実とのバランスを意識することで、これまで見えにくかったことも少しずつ整理されていきます。誠実な姿勢を大切にすることで、安心できる流れが育っていくでしょう。今は次の変化へ向けて土台を整えている段階です。目の前のことを丁寧に積み重ねていくことで、少しずつ状況は動き始めます。焦って流れを変えようとするよりも、今できることを大切にすることで、次のチャンスを受け取る準備が整っていきます。心が通い合うご縁や、信頼できるつながりを感じるでしょう。言葉だけではなく、何気ないやり取りや時間の積み重ねが、お互いの絆を育ててくれます。素直な気持ちを大切に向き合うことで、温かな流れが自然と広がっていくでしょう。積み重ねてきた努力に目を向けることで、自分を支えてくれているものの大きさに気づけそうです。焦って変化を求めるよりも、今あるものを丁寧に育てていくことが大切です。足元をしっかり整えることで、揺るぎない安心感と豊かさが育っていくでしょう。これまで積み重ねてきた努力が実を結び、自分らしい豊かさや安心感を受け取ることが出来そうです。今ある幸せや成長を実感でき、新しい可能性にも自然と目を向けられるようになるでしょう。自分自身を大切にしながら過ごすことで、穏やかで満たされた流れがさらに広がっていきます。信頼できる人とのご縁や、受け取る言葉の中に、これからの道を照らす大切な気づきが見つかりそうです。また、自分が培ってきた知識や経験を誰かに伝えることで、新たな学びや信頼も育まれていきます。自分の経験してきた事を振り返ってみてください。このまま続けていいのか迷いが生まれやすいかもしれません。しかし、その違和感は自分に合う方法や方向性を見つけるための大切な気づきでもあります。これまでの積み重ねを振り返りながら、今の自分に必要なものを選び直すことで、新しい可能性が見えてきそうです。積み重ねてきた努力や経験が実を結び、安心できる土台や豊かさを実感しやすい流れにあります。人とのご縁や支えの中に、自分が大切に育ててきたものの価値を改めて感じられそうです。目の前にある幸せや安定を受け取りながら、一歩ずつ未来へつなげていくことで、さらに充実した流れがやって来るでしょう。止まっていた状況が動き始め、新しい可能性に目を向けられる流れにあります。これまで見過ごしていたチャンスや身近な幸せにも気づきやすくなり、物事の見え方が変わっていきそうです。自分にとって必要なご縁やきっかけを受け取りやすくなります。新しい一歩を受け入れることで、流れも前向きになっていくでしょう。抱えることが増えすぎて、心や時間に余裕を持ちにくいかもしれません。あれもこれもと頑張ろうとするほど、自分にとって本当に大切なものが見えにくくなってしまいそうです。今は優先順位を見直し、ひとつずつ丁寧に向き合うことで、少しずつバランスが整っていきます。無理なく続けられる形を選ぶことが大切です。その苦しさの中にも、状況を見つめ直すための大切な気づきが隠れています。今は何に不安を感じ、何が自分を縛っているのかを丁寧に整理していくことが大切です。視点を少し変えることで、新しい選択肢や可能性が見え始め、少しずつ前へ進む道が開かれていくでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋・占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/