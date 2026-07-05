レアル・マドリードは5日、オランダ代表DFデンゼル・ダンフリースの獲得をめぐり、インテルと合意したことを発表した。4年契約を締結し、契約期間は2030年6月30日までとなる。

ダンフリースの移籍をめぐっては、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が先月上旬に、レアル・マドリードがダンフリースと合意に達したと報道。ダンフリースとインテルが結んでいた契約の解除条項である2000万ユーロ（約36億円）を、レアル・マドリード側が支払うことが伝えられていた。

同選手のレアル・マドリード加入は間違いないものと見られていたが、この度クラブから正式発表。ジョゼ・モウリーニョ監督が復帰を果たしたレアル・マドリードは今夏の移籍で、すでにスペイン代表DFマルク・ククレジャ、フランス代表DFイブライマ・コナテ、ポルトガル代表MFベルナルド・シウバを獲得しており、ダンフリースは4人目の新戦力となる。

現在30歳のダンフリースは、母国スパルタ・ロッテルダムでプロキャリアをスタート。その後、ヘーレンフェーン、PSVを経て、2021年夏にインテルへ完全移籍で加入。5シーズンの在籍で、圧倒的なフィジカルと推進力を武器に、公式戦通算207試合出場27ゴール28アシストを記録。2度のセリエA制覇や、3回のコッパ・イタリア優勝に貢献した。