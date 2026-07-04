今日の運勢 7月5日（日）「12星座占いランキング」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年7月5日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月5日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？好調な運気で楽しい1日を過ごすことができそうです。今日は直感、インスピレーションを感じやすい運気なので、感覚を大切に過ごしてみましょう。成長に繋がるような1日です。今日は視野を広く持って過ごすことを心掛けてみましょう。特に海外に関することに意識を向けてみるのも良さそうです。恋愛運は好調で楽しいことが広がっていくような1日です。今日は趣味や好きなことを楽しみましょう。好きな人や仲良くなりたい人に積極的にアプローチをしてみるのも良さそうです。人付き合いやコミュニケーションが広がっていくような１日となりそうです。なるべく人が集まる場所へ出かけるように過ごしてみましょう。SNSで発信するのも良さそうです。対人運が好調です。特に1対1のコミュニケーションにラッキーがあるような運気なので、パートナーとの時間を持つようにしたり、自分自身と向き合う時間を大切にしたりすることがおすすめです。趣味が充実しやすく、友達付き合いが活発な運気です。今日は新たな趣味を開拓してみるのも良さそうです。ラッキーカラーは水色です。仕事運が好調です。今日は周りから頼りにされやすい運気なので、つい頑張ってしまう場面が多くなりそうですが、やりすぎには注意をしましょう。内省がテーマの1日となりそうです。今日はこれまでを振り返ってみたり、不要に感じるものがあれば手放しましょう。人付き合いについても見直せると良さそうです。マイペースに過ごせると良い日です。今日は部屋の片付けをしたり、書類の整理をすることを心掛けて過ごしてみましょう。金運が好調です。今日はお金に関することで勉強を始めてみるのも良さそうです。SNSなどでリサーチをしてみましょう。書店に出掛けてみるのもおすすめです。モヤモヤした気持ちが出やすい運気です。今日は氏神様にお参りをしたり、心が落ち着く場所へ出掛けてみたりしましょう。温泉など大きなお風呂に入って浄化をするのも良さそうです。日頃の疲れを癒せると良い日です。今日は沢山睡眠を取ったり、のんびりとした時間を過ごしましょう。短時間でもデジタルデトックスをするのも良さそうです。今日は無理をしないことが大切な日です。心が落ち着く時間を過ごしたり、部屋の片付けなど「整えること」を心掛けて過ごしてみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/