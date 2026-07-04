今日の運勢 7月5日（日）「12星座占いランキング」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位…!?

【1位】魚座（うお座）
好調な運気で楽しい1日を過ごすことができそうです。今日は直感、インスピレーションを感じやすい運気なので、感覚を大切に過ごしてみましょう。
【2位】蟹座（かに座）
成長に繋がるような1日です。今日は視野を広く持って過ごすことを心掛けてみましょう。特に海外に関することに意識を向けてみるのも良さそうです。
【3位】蠍座（さそり座）
恋愛運は好調で楽しいことが広がっていくような1日です。今日は趣味や好きなことを楽しみましょう。好きな人や仲良くなりたい人に積極的にアプローチをしてみるのも良さそうです。
【4位】牡牛座（おうし座）
人付き合いやコミュニケーションが広がっていくような１日となりそうです。なるべく人が集まる場所へ出かけるように過ごしてみましょう。SNSで発信するのも良さそうです。
【5位】乙女座（おとめ座）
対人運が好調です。特に1対1のコミュニケーションにラッキーがあるような運気なので、パートナーとの時間を持つようにしたり、自分自身と向き合う時間を大切にしたりすることがおすすめです。
【6位】山羊座（やぎ座）
趣味が充実しやすく、友達付き合いが活発な運気です。今日は新たな趣味を開拓してみるのも良さそうです。ラッキーカラーは水色です。
【7位】双子座（ふたご座）
仕事運が好調です。今日は周りから頼りにされやすい運気なので、つい頑張ってしまう場面が多くなりそうですが、やりすぎには注意をしましょう。
【8位】牡羊座（おひつじ座）
内省がテーマの1日となりそうです。今日はこれまでを振り返ってみたり、不要に感じるものがあれば手放しましょう。人付き合いについても見直せると良さそうです。
【9位】射手座（いて座）
マイペースに過ごせると良い日です。今日は部屋の片付けをしたり、書類の整理をすることを心掛けて過ごしてみましょう。
【10位】水瓶座（みずがめ座）
金運が好調です。今日はお金に関することで勉強を始めてみるのも良さそうです。SNSなどでリサーチをしてみましょう。書店に出掛けてみるのもおすすめです。
【11位】獅子座（しし座）
モヤモヤした気持ちが出やすい運気です。今日は氏神様にお参りをしたり、心が落ち着く場所へ出掛けてみたりしましょう。温泉など大きなお風呂に入って浄化をするのも良さそうです。
【12位】天秤座（てんびん座）
日頃の疲れを癒せると良い日です。今日は沢山睡眠を取ったり、のんびりとした時間を過ごしましょう。短時間でもデジタルデトックスをするのも良さそうです。
【今日の一言メッセージ】
今日は無理をしないことが大切な日です。心が落ち着く時間を過ごしたり、部屋の片付けなど「整えること」を心掛けて過ごしてみましょう。
■監修者プロフィール：莉瑠（リル）
占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。
Webサイト：https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/