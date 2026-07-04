カーボベルデ代表のブビスタ監督が、FIFAワールドカップ2026敗退を受けてコメントした。『ロイター通信』が伝えた。

スペイン代表やウルグアイ代表と同居したグループステージを3戦全部ドローで終え、初出場ながら決勝トーナメントに進出。ラウンド32では前回王者アルゼンチン代表を相手に堂々と戦い、2度追いついたものの延長戦の末に勝ち越され、2－3で敗れた。

ブビスタ監督はアルゼンチン戦後の記者会見で次のようにコメント。アルゼンチンと互角の戦いを演じた選手たちを称え、労った。

「ロッカールームの雰囲気は悲しみに包まれた。大会から去ることになったこと、そしてあと一歩、本当にあと一歩のところまで迫っていたのに、という理由で悲しんでいる。選手たちは互いに抱き合い、涙を流していた。これも成長の一環だ。これは私たちの成長につながり、また、このチームに魂があることを示している。選手たちと、彼らが成し遂げたことに誇りを感じる。彼らは尊厳と勇気を持って戦った」

「アルゼンチンは、なぜ彼らが世界王者なのかを証明したと思う。そして、私たちのチームも、この試合にどれだけ真剣に取り組んだかを示せたと言えるだろう。アルゼンチン相手に2ゴールを決め、試合を延長戦に持ち込んだチームは、他にないだろう。それは私たちのチームの気概と、その実力を示していると思う。選手たちは勇敢に戦い、決して自分たちのアイデンティティを失うことはなかった」

「単に試合をするというよりも、世界に向けて私たちのアイデンティティを示すことの方が重要だった。我々のチームは、大会全体を通じて、ここにいる間ずっと、プレーしたいという意欲を持ち、世界最高のチームと対戦したいと願っていた。我々はフェアプレーを心がけ、対戦相手と対等な立場で戦った。選手たちは、この小さな国の真髄を世界に示してくれたのだ」

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