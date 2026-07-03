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2026.07.03 18:00 阪神甲子園球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
広島 0 0 2 2 6 0
阪神 0 0 0 1 0

  • OUT

    広2-0阪

    3番 菊池 涼介 ライトヒット 広島得点！ 広 2-0 阪 ランナー：1、2塁

  • OUT

    広1-0阪

    2番 大盛 穂 センターヒット 広島得点！ 広 1-0 阪 ランナー：1、3塁

  • OUT

    1番 名原 典彦 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    9番 森 翔平 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 熊谷 敬宥 ファーストファウルフライ 3アウト

  • OUT

    7番 坂本 誠志郎 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 前川 右京 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 石原 貴規 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 佐々木 泰 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 Ｅ・モンテロ セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1塁ランナー坂倉 将吾 盗塁失敗 2アウト

  • OUT

    5番 小園 海斗 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 髙寺 望夢 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    3番 菊池 涼介 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 大盛 穂 サードライナー 2アウト

  • OUT

    1番 名原 典彦 レフトフライ 1アウト

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