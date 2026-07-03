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OUT
広2-0阪
3番 菊池 涼介 ライトヒット 広島得点！ 広 2-0 阪 ランナー：1、2塁
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OUT
広1-0阪
2番 大盛 穂 センターヒット 広島得点！ 広 1-0 阪 ランナー：1、3塁
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OUT
1番 名原 典彦 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
9番 森 翔平 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 熊谷 敬宥 ファーストファウルフライ 3アウト
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OUT
7番 坂本 誠志郎 フォアボール ランナー：1塁
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6番 前川 右京 ライトフライ 2アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 サードゴロ 1アウト
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8番 石原 貴規 ショートゴロ 3アウト
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OUT
7番 佐々木 泰 フォアボール ランナー：1、2塁
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6番 Ｅ・モンテロ セカンドヒット ランナー：1塁
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1塁ランナー坂倉 将吾 盗塁失敗 2アウト
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5番 小園 海斗 空振り三振 2アウト
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4番 坂倉 将吾 ライトヒット ランナー：1塁
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4番 佐藤 輝明 見逃し三振 3アウト
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3番 森下 翔太 レフトヒット ランナー：1塁
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2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 2アウト
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1番 髙寺 望夢 見逃し三振 1アウト
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3番 菊池 涼介 空振り三振 3アウト
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2番 大盛 穂 サードライナー 2アウト
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OUT
1番 名原 典彦 レフトフライ 1アウト
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