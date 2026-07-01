2026年7月の開運カレンダーに掲載されている吉日は下記のとおり。

大明日:ライフイベントに適する日。建築や引越し、結婚式、旅行に向く。

母倉日:縁起の良い、特に入籍や挙式に向く日。引越しにも向いている日。

一粒万倍日:開業や宝くじ購入等、お金にまつわることに吉。結婚にも向いた日。

天恩日:祝い事全般に向いている日。結婚にも引越しにも買い物にも良い。

天赦日:年に数回のラッキーデー。何かを始めること、買うことに適する。

巳の日:12日に1回やってくる金運アップの日。お金にまつわる行動は吉。

己巳の日:巳の日の中でも特に金運アップが見込める日。60日に1度来る。

寅の日:人や使ったお金が無事に帰ってくるといわれる。金運アップの日。

鬼宿日:結婚・恋にまつわること以外は、何でもスムーズに運びやすい吉日。

月徳日: 基本的に万事に向く吉日。月の幸運を守護する神がいる日とされる。

2026年7月の代表的な開運日は、4日・7日・9日。

7月4日は、大明日、母倉日、天恩日が重なる日。ここまでの流れを切り替えたい方にはチャンスデイとなり、新しいことを始めたり、やり方を変えるのに向く日となる。

お金に関わるところでは、口座開設や貯金を始めることがおすすめ。昼時に買い物や新しいことをしてみるのが運を生かすコツとのこと。

7月7日は、一粒万倍日と大明日、母倉日、天恩日が重なり、お金にまつわるラッキーアクションに向く日となる。弁財天様へのお参りや、銭洗いをしたうえでの宝くじや財布の購入がおすすめとのこと。

朝早いうち、または午後は夕方近くに動くのが吉。

7月9日は、大明日と月徳日と大安が重なるラッキーデイ。何をしてもツキが味方する日となり、平日でありながら人生の大きなイベントにも向く。

挙式や入籍、引っ越しなどのほか、不動産や車などの購入もおすすめで、前向きな行動全てにツキがある。仕事終わりに限らず、何時に動いてもOKとのこと。