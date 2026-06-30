乃木坂46賀喜遥香「自分がアニメの主人公なんだって…」緊張を力に変えるための“秘策”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。6月25日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。本記事では、緊張したときの対処法について語った模様をお届けします。＜リスナーからのメッセージ＞「『真夏の全国ツアー2026』広島公演に参加予定です！ 今は勉強や夏のコンクールに向けた部活の猛練習でヘトヘトになる日もありますが、大好きな乃木坂46のステージが待っていると思うと頑張れます！ 実は地元の愛媛県から初めて1人で遠征するので、今から無事に辿り着けるかドキドキしています（笑）。遥香先生は、お仕事で『ここが頑張りどころだ！』というときや、初めての挑戦で緊張するとき、どうやって自分を元気づけていますか？ ぜひ教えてほしいです！」（愛媛県 16歳）賀喜：ありがとう～！ 広島公演で待っています！ 初めての遠征だとドキドキするよね。1人だし……頑張ってね、気を付けてね（笑）。道中とかも含めて、最高の思い出がつくれるように祈っていますし、私もライブを頑張るので、一緒に楽しもうね！「どうやって自分を元気づけていますか？」っていうことだけど、そうだな～（笑）。緊張はするけど「緊張も力に変えてやる！」って思うし、前も話したことがあるかもしれないんですけど、「今が頑張りどころだ！」っていうときは、「自分が好きなアニメやドラマの主人公なんだ！」っていう気分でやってる（笑）。だから、私の頭のなかでいつもヒロアカのBGMがかかってる！「僕のヒーローアカデミア」にめっちゃいいBGMがあるんですよ。それが大好きで、それを頭のなかで流していたら何でも頑張れる気がして（笑）。広島公演、待ってるね！ 私も楽しみ♪ おいしい物もいっぱい食べたいし、頑張ります！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info