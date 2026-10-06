木村カエラ「親になったからちゃんとしなきゃと真面目に考えすぎていたけど…」辿り着いた“子育て論”を語る

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～」（毎週日曜12:30～12:55）。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストを迎えたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立てて紐解いていきます。今回の放送では、アーティストの木村カエラさんをゲストにお迎えしました。きゃりーのデビュー15周年記念フェス「PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜」での共演エピソードや、子育てと音楽活動の両立などについて語り合いました。まず話題は、きゃりーのデビュー15周年を記念して開催された「PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜」の振り返りから。カエラさんのステージを袖で見守っていたというきゃりーは、パフォーマンスの圧倒的な迫力に感銘を受けた様子。「ちょっともうレベルが違いすぎて。大レジェンドというか、本当にお客さんを巻き込む力がすごくて、カエラさんのワンマンを観ているかのようでした」と大絶賛。これに対し、カエラさんは「照れるわー！ 変な汗出てきちゃった（笑）」と照れつつも、当日のコラボレーションの裏話を明かします。「Jasper」の楽曲後半で、きゃりーの代表曲「PONPONPON」のリズムやフレーズを取り入れたスペシャルアレンジを披露したカエラさん。カエラさんはその経緯について、「きゃりーちゃんのフェスのリハーサル前日くらいに自分の楽曲を聴きながら、きゃりーちゃんの音源とマッシュアップみたいなのができないかなと思ったの。で、『Jasper』の最後、キーが同じだなと思って。上手くハマりそうなところがあったから、すぐバンドメンバーに『ここは私が勝手に歌うから、みんなはいつも通りやってね』って。サプライズで披露しようと考えていたんだけど、後々コラボレーションできるってなって『マジでー!?』って嬉しかった（笑）」と振り返りました。実際のステージでは「PONPONPON」のテンポ感も相まって非常にハードだったようで、きゃりーが「息継ぎ無理じゃない？ みたいになっていたんですよね」と語ると、カエラさんも「本当に酸欠ってこういうことなんだなって（笑）。でも、すごい楽しかった！」と笑い合いました。さらに会場の雰囲気について、カエラさんは「初めましての人もきっとたくさんいたと思うんだけど、すごく温かくて、ノリも良くて、最高だった。ライブってお客さんと一緒に作るものだから、いいライブができたっていうことは、とても素敵なお客さんだったということですよね」と振り返りました。20年にわたり第一線で走り続けてきたカエラさんに、きゃりーが「長く続けてきたからこそ見えてきたものや、一番大切なことは何ですか？」と尋ねると、カエラさんは即座に「もうとにかく楽しむこと。楽しさを増やしていかないとダメだね」と答えます。カエラさんは「子どもが生まれてから、今まで100% 自分に向けていたものが、子どもに100% 向くようになって。仕事との向き合い方やインプットする時間がなくなって、言葉や作品に詰まったときがすごく辛かった。『親になったからちゃんとしなきゃ』と真面目に考えすぎていたけど、そんなの必要なかったなって後から思った」と自身の体験をシェア。これに対し、現在子育て中のきゃりーも「子どもに100% してあげたいってなったら、自分のことが本当にどうでもよくなっちゃって。子どもが寝たあとに自分が空っぽになっちゃった感じがあって……」と深く共感します。カエラさんは「今が一番大変な時期かもしれないけど、慣れてくるし、オンとオフの切り替えを意識するようになったよ。玄関を開けたらオフにする意識を持ったり、『スターの仮面を被ってみる』みたいなスイッチを入れたりしてね（笑）」と先輩ママ・アーティストとしての温かいアドバイスを送りました。番組後半のコーナー「Chapter #0 Library」では、ゲストが「背中を押された作品」を紹介。カエラさんが挙げたのは、2025年4月に日本武道館でおこなわれた「シンディ・ローパーの来日公演」でした。現在70歳を超えてもなおエネルギーに満ちあふれたパフォーマンスに深く感銘を受けたというカエラさん。「続けることってやっぱり波があって、『このまま私どうなっていくんだろう』『いくつまでこれができるのかな』って立ち止まっていたときに観に行ったら、めちゃくちゃ元気でカッコよくて、涙が止まらなくなっちゃって。『この歳になってもステージに立ちたい！』って思わされた。好きだと思って始めていることだから、本当にダメになるまではやり続けたいと思った」と熱く語りました。＜番組概要＞番組名：CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～放送日時：毎週日曜 12:30～12:55パーソナリティ：きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/heart/番組公式X： @ChapterZero_JFN