◆8月にオススメの優待銘柄

株主優待が人気の企業は、権利確定日に向けて優待目的の買いが入りやすくなります。早いうちに株主優待銘柄に注目することで、値上がり益が期待できるでしょう。今回は、今のうちに買っておきたい8月の優待銘柄をご紹介します。

◆今のうちに買いたい8月の優待銘柄その1：リンガーハット＜8200＞

【業務内容】長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」などの飲食店を展開

【単元株数】100株

【最低購入金額】21万5400円（2026年6月26日時点）

【権利確定月】2月末、8月末

【優待内容】株主優待ポイント（1ポイント＝1円相当）

・100株以上300株未満……1650ポイント

・300株以上500株未満……3850ポイント

・500株以上1000株未満……6600ポイント

・1000株以上2000株未満……1万3750ポイント

・2000株以上……2万7500ポイント

※以下、毎年2月末時点で3年以上継続保有した株主のみが対象

・100株以上1000株未満……1100ポイント追加

・1000株以上……2200ポイント追加

リンガーハット＜8200＞の優待内容は、同社店舗で使える株主優待ポイントです。「リンガーハット」の店舗だけでなく「とんかつ濵かつ」や「長崎卓袱浜勝」などでも利用できます。

同社店舗は全国に約700店舗あることから、使い勝手のよい優待内容と言えるでしょう。利便性の高い優待内容から好優待銘柄として人気が高く、優待権利確定日に近づくにつれて投資家の注目が集まり、買いが入りやすいと考えられます。

では、同社株を今のうちに購入した場合、どのようなパフォーマンスになるか検証してみましょう。

今回は同社株を6月末に20万円分購入し、8月権利確定日前に売却した場合の検証を行います。この検証のとおりに売買をすると、株主優待は取れませんが、売買益のパフォーマンスの大きさを確認できます。

◇検証結果

勝率：61.54％

勝ち数：16回

負け数：10回

引き分け数：0回

平均損益（円）：4,476円

平均損益（率）：2.24％

平均利益（円）：10,289円

平均利益（率）：5.14％

平均損失（円）：-4,824円

平均損失（率）：-2.41％

合計損益（円）：116,379円

合計損益（率）：58.19％

合計利益（円）：164,616円

合計利益（率）：82.31％

合計損失（円）：-48,237円

合計損失（率）：-24.12％

PF（プロフィット・ファクター）：3.413

平均保持日数：56.15日

検証結果を見てみると、勝率は61.54％、平均損益は＋2.24％です。勝率も高く、平均損益もプラスのため、株価の値上がりが期待できる銘柄と言えるでしょう。

◆今のうちに買いたい8月の優待銘柄その2：歌舞伎座＜9661＞

【業務内容】歌舞伎座など不動産や駐車場の賃貸事業、食堂・飲食事業の運営

【単元株数】100株

【最低購入金額】66万9000円（150株：2026年6月26日時点）

【権利確定月】2月末、8月末

【優待内容】劇場招待券

・150株以上……年間1枚

・450株以上……年間3枚

・750株以上……6カ月間3枚

・1000株以上……6カ月間4枚

・1500株以上……6カ月間6枚

・2000株以上……6カ月間8枚

・3000株以上……6カ月間12枚

・5000株以上……6カ月間18枚

※1000株以上の場合、事前（権利確定前）の申し込みで「ペア指定（2枚ずつの利用）」も可能

※権利確定月が2月末の場合は6月～11月の興行、8月末の場合は12月～翌年5月興行が対象

歌舞伎座＜9661＞の株主優待では、劇場歌舞伎座の招待券を受け取れます（優待発生株数は150株から）。万人受けする内容ではありませんが、一部のコアなファンから根強い人気があるでしょう。よって、権利確定日直前は個人投資家の注目が集まり、買いが入る可能性が期待できます。

では、同社株を6月末に20万円分購入し、8月権利確定日前に売却した場合の検証を行います。この検証のとおりに売買をすると、株主優待は取れませんが、値上がり益が得られると期待できます。では、同社株を今のうちに購入した場合、どのような成績になるか検証してみましょう。

◇検証結果

勝率：72.73％

勝ち数：16回

負け数：6回

引き分け数：1回

平均損益（円）：4,557円

平均損益（率）：2.28％

平均利益（円）：7,314円

平均利益（率）：3.66％

平均損失（円）：-2,037円

平均損失（率）：-1.02％

合計損益（円）：104,808円

合計損益（率）：52.41％

合計利益（円）：117,029円

合計利益（率）：58.52％

合計損失（円）：-12,221円

合計損失（率）：-6.11％

PF（プロフィット・ファクター）：9.576

平均保持日数：56.52日

検証結果を見てみると、勝率は72.73％、平均損益は＋2.28％です。勝率も高く、平均損益もプラスのため、株価の値上がりが期待できる銘柄と言えるでしょう。

注目度の高い人気の銘柄は、権利確定日が近づくにつれて株価は上昇していく傾向があります。権利確定日直前にあわてて購入すると、高値づかみで不用意な損失を被ることもあるでしょう。先回りしてお得に優待銘柄を獲得しましょう。

今回のように簡単な検証をすることで、これから行おうとしている投資が、どの程度リターンを期待でき、どの程度リスクがあるのか事前に把握できます。検証を行ってから投資すればきっと安心感が違うことでしょう。皆さんも投資する際には一度検証してくださいね。

※このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社および関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします

文：西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）

国内運用会社にて中小型株式ファンドマネージャー兼アナリストを経て独立。個人投資家に分かりやすく株式投資を伝授すべく、講演や執筆を行う。『夕刊フジ』3年連続 株-1グランプリ グランドチャンピオン。

文＝西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）