今日は2026年6月29日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。

☆今日の12星座占い・注目ポイント☆

2026年6月29日の12星座占いでは、さそり座が総合運1位。あなたの魅力も実力も最高に輝く日！2位はおひつじ座、3位はいて座。また、星5つと好調な星座は、恋愛運がさそり座とうお座、金運がおとめ座、さそり座、うお座、仕事運がさそり座、いて座、うお座、健康運がてんびん座です。総合運だけでなく、恋愛運・金運・仕事運・健康運別の内容もチェックしてみましょう。