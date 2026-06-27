FIFAワールドカップ2026・グループG最終節が現地時間26日に行われ、ニュージーランド代表とベルギー代表が対戦した。

首位エジプト代表がグループステージ突破を決めた以外は、ニュージーランド、ベルギー、イラン代表の3チームに決勝トーナメント進出が残されて迎えた最終節。逆転での突破を目指す最下位ニュージーランドと、まさかの2試合連続ドローで3位のベルギーが運命の決戦に臨んだ。

試合は序盤からベルギーの猛攻をニュージーランドがしのぐ構図となる。ベルギーは10分に最初の絶好機が到来。ペナルティエリア内で相手を振り切ったレアンドロ・トロサールが左足でゴール右下を狙うと、シュートはポストに当たってゴールへ向かったが、ゴールライン上で相手DFにクリアされた。

20分にはトロサールのシュートが相手DFの手に当たり、ベルギーがPKを獲得。しかし、主審はオンフィールドレビューで映像を見ると、手は自然な位置にあったためハンドには当たらないと判断し、PKを取り消した。

しかし、ハイドレーションブレイク明けの28分、ベルギーがついにこじ開ける。左コーナーキックからケヴィン・デ・ブライネがゴールへ向かう柔らかい浮き球を供給。すると、守備陣形が乱れたニュージーランドはクリアできず、トロサールがルーズボールを押し込んだ。

後半もベルギーのペースで進むと、50分にベルギーがリードを広げる。トロサールがペナルティエリア内で放ったシュートは相手にブロックされたが、トロサール自らこぼれ球を素早く押し込んだ。

67分、ベルギーがニュージーランドを突き放す。デ・ブライネがペナルティエリアの外から左足を振り抜き、相手の股の間を通してゴール右下へ突き刺した。

その後84分にニュージーランドに1点を返されたベルギーだが、86分にすぐさま取り返す。途中出場のロメル・ルカクがニコラス・ラスキンのクロスに頭で合わせて押し込んだ。

試合終了間際にはアレクシス・サーレマーケルスがだめ押しの5点目を奪い、ベルギー代表が2大会ぶりのグループステージ突破を決めた。ニュージーランドは敗退が決まった。

【スコア】

ニュージーランド代表 1－4 ベルギー代表

【得点者】

0－1 28分 レアンドロ・トロサール（ベルギー）

0－2 50分 レアンドロ・トロサール（ベルギー）

0－3 67分 ケヴィン・デ・ブライネ（ベルギー）

1－3 84分 イライジャー・ジャスト（ニュージーランド）

1－4 86分 ロメル・ルカク（ベルギー）

1－5 90＋4分 アレクシス・サーレマーケルス（ベルギー）

【ゴール動画】ニュージーランドvsベルギー