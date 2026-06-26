2026年10月18日～24日に行われる「愛知・名古屋2026アジアパラ競技大会（以下、アジアパラ）」。いったいどんな大会なのでしょうか。

愛知県内の各会場（パラ自転車競技のみ静岡県）を舞台に、全18競技が実施されます。競技会場や注目選手など、事前に押さえておきたい基本情報をまとめました。

アジア最高峰のパラスポーツの祭典「アジアパラ」とは？

アジアパラは、アジアパラリンピック委員会（APC）主催。４年に一度行われる総合スポーツ大会です。愛知・名古屋で行われる第５回大会は、アジアの45の国と地域が参加します。

直前の９月19日～10月４日に行われる「愛知・名古屋2026アジア競技大会」では、カバディやクリケットなどアジア特有の競技も行われます。一方、アジアパラはパラリンピック正式競技の中から、アジア圏で一定の参加数が見込める競技を中心に実施。一部の競技はロサンゼルス2028パラリンピックの予選を兼ねており、世界への切符をかけた白熱した戦いが見られることは間違いありません。

メイン会場は、開閉会式とパラ陸上競技が行われる「名古屋市瑞穂公園陸上競技場（パロマ瑞穂スタジアム）」です。ほかにも、新設の「愛知国際アリーナ（IGアリーナ）」ではアジア大会のバスケットボールとアジアパラの車いすバスケットボールが開催され、大規模改修された「名古屋市東山公園テニスセンター」ではテニスと車いすテニスがそれぞれ行われます。オリンピック・パラリンピックさながらに、両大会の一体感を楽しめるのも注目ポイントの一つです。

日本国内でアジアパラが行われるのは今回が初。アジア競技大会の日本開催は32年ぶり３度目ですが、アジア競技大会とアジアパラ競技大会の２つが日本で開催されるのは史上初であり、まさに歴史的な一週間となります。

アジアパラの前身は、1975年から９回にわたり開催された「極東・南太平洋身体障害者スポーツ大会（フェスピック）」。その記念すべき第１回大会は、“日本パラリンピックの父”と呼ばれる中村裕医師の提唱により、大分県で開催されました。日本はアジアのパラスポーツ発展に深く関わっています。大会のスローガンやマスコットは？

大会エンブレムは、アジア競技大会との連携を図りつつ、パラアスリートの「熱きこころ」を温かみのある色彩で表現しています。

大会スローガンは「IMAGINE ONE HEART」。選手ひとりひとりの想いを想像し、誰もがこころをひとつにする大会を目指すという願いが込められています。

そして、モノづくり王国・愛知を支える「水」と、名古屋の守り神「シャチホコ」がひとつになって誕生したのが、大会マスコットの「ウズミン」です。大きな目とシャチホコのような頭がチャームポイント。

写真は、大会１年前記念イベントで撮影。ウズミンとパラ水泳日本代表内定選手の西田杏photo by Michi Murakami

名前の由来は、水から連想した「渦（うず）」と「泉（いずみ）」。パラアスリートの熱い想いが“渦”となって集まり、生まれた感動が“泉”のようにアジア中へ広がってほしいという願いが込められています。

そんなウズミンが生まれた場所は、なんと「パラアスリートたちの心の中」！ 性格は負けず嫌いで、何事にも一生懸命。大会本番までにアジアパラの全種目を覚えることが目標なんだそうです。

地元のスター・小田凱人をはじめ、東京・パリのメダリストが集結！

今大会の日本代表はこれからの発表となりますが、車いすテニスの小田凱人は地元・愛知県出身ということもあり、大会の顔として大きな注目を集めることは確実です。

前回大会で初優勝し、パリ2024パラリンピック日本代表に内定した小田凱人photo by Takamitsu Mifune

ほかにも、パラ水泳の木村敬一、鈴木孝幸、山口尚秀、パラバドミントンの梶原大暉、里見紗李奈、パラ自転車競技の杉浦佳子、パラ陸上競技の佐藤友祈、パラ柔道の瀬戸勇次郎など、東京やパリで世界を沸かせた金メダリストたちが集結し、大会を盛り上げてくれることでしょう。

前回の杭州大会では、小田や上地結衣（車いすテニス）、八木克勝、和田なつき（パラ卓球）らがここでパリへの切符を掴み、本番でも活躍を見せました。今大会でも、パラ射撃などでロサンゼルス2028パラリンピックの出場権が争われる予定です。

また、２大会ぶりの実施となる車いすラグビーは圧倒的な金メダル候補。ゴールボールやブラインドフットボール、座位バレーボールでも、宿敵・中国などとの火花散る熱戦が繰り広げられそうです。

前回大会で３大会ぶりの優勝を果たし、大会を盛り上げた車いすバスケットボール男子日本代表photo by Atsushi Mihara

国内で大規模な国際総合スポーツ大会が開催されるのは、2021年の東京オリンピック・パラリンピック以来。世界トップクラスのパフォーマンスに、生で声援を送れる絶好のチャンスです。開会式は10月18日（日）ですが、一部の競技は16日（金）から始まります。チケット販売情報をぜひチェックして、歴史的な瞬間をスタジアムへ足を運んで確かめてみてはいかがでしょうか。

※本記事は大会組織委員会WEBサイトなどの情報をもとに作成しています。

text by Asuka Senaga

key visual by TEAM A