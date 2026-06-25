オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督がチュニジア代表戦戦に向けてコメントを残した。24日、オランダメディア『Voetbal Primeuer』が同指揮官の言葉を伝えている。

オランダ代表はFIFAワールドカップ2026でグループFに入り、第2節を終えて、ここまで勝ち点「4」を獲得。得失点差「+4」で並ぶ2位日本代表を総得点の差でわずかに上回り、現在首位に立っている。グループステージ最終節はすでに敗退の決まっているチュニジア代表と対戦する。

クーマン監督は、このチュニジア代表戦での起用方針について「まず第一に、我々は良いプレーをして、大会を通してさらに良くなり続けたいと思っている」とコメント。勝ち点3の獲得を目指しながらも、これまでの2試合でプレータイムを得られていない選手を起用する可能性を伝えた。

「試合展開によっては、スコアに基づいて異なる選択をすることもあるだろう。まだ出場経験のない選手を投入する余地があれば検討する」

現在、グループFではオランダ代表が勝ち点「4」で首位に立っているものの、2位日本代表と同じ勝ち点で並んでおり、3位スウェーデン代表は勝ち点「3」と最終節の結果次第で順位が入れ替わる可能性がある。

クーマン監督はグループFの首位突破に向けて、「最も重要なのは自分たちのプレーだ。ただ良いプレーをして勝利を目指す」と意気込みを示した。

W杯の各グループ最終節は同時刻キックオフとなり、グループFのオランダ代表vsチュニジア代表、日本代表vsスウェーデン代表は日本時間26日8時にキックオフを迎える。

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