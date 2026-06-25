日本代表は24日、FIFAワールドカップ2026 スウェーデン代表戦に向け、試合開催都市のアメリカ・ダラスで公式練習を行った。

日本代表は1勝1分けの勝ち点4で2位。明日のスウェーデン戦では引き分け以上で2位以内が確定し、首位オランダ代表の結果次第では1位通過も見えてくる。キャプテンの板倉滉は「突破した後のことを考えているかと言われたら、そうではなくスウェーデン戦にフォーカスしています。チームミーティングも行っていますし、気の緩みはない」と断言した。

今大会は出場国の拡大により、グループステージの日程は緩和された。一方で決勝トーナメント1回戦は中3日で行われるため、メンバー選考を含めてそちらを見据えがちだが「自分たちがそこを調整できるチームなのかと言われたら、そうではないと思うので、まずはスウェーデン戦に全力で向かっていくことが大事」と説く。先発メンバーの入れ替えについても「今は1試合目から2試合目で変えても（※4名を変更）結果を出して、みんながいいパフォーマンスができています。誰が出てもやれるという部分はある」と自信を示した。

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