ゴールドウインは6月23日、「男性の水辺での装いと意識に関する調査」の結果を発表した。調査は2026年6月、過去2年以内に屋外プール・海水浴場・川・湖などを訪れた10代～50代の男性501人を対象に行われた。

男性の水辺での装いと意識に関する調査

男性の80.8%が上半身の露出に抵抗があると回答

調査の結果、水辺における服装として、水着と合わせて上半身にラッシュガードやTシャツを着ると回答した人の割合は62.8%にのぼった。これまで男性は水着のみのスタイルが一般的だったが、近年の酷暑による環境の変化を受けて、服装が変化していると言える。

実際に、同調査において上半身の露出に対する意識を尋ねたところ、「とても気になる」「やや気になる」と答えた人は80.8%となり、肌を露出することを気にする男性が増えていることも分かった。露出を気にする理由として、「日焼け(紫外線)を防ぎたいから」(57.8%)、「体型、身体のラインを見せたくないから(お腹周り・胸元・腕)」(53.1%)、「水辺だけでなく、そのまま移動や街歩きでも着回したいから」(40.5%)が上位を占める結果となっている。このように、日焼け対策以外にも、体型カバーや利便性を求める声が高まっていることがわかった。