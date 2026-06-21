20日、FIFAワールドカップ2026のグループF・第2節でチュニジア代表vs日本代表が行われる。

3大会連続、7回目のW杯出場を果たしたチュニジア代表は初戦でスウェーデン代表に1－5で大敗。この結果を受け、サブリ・ラムーシ監督が解任され、エルヴェ・ルナール監督が招へいされた。

そうした中で迎えた日本代表戦のスターティングメンバーには、エリス・スキリ（フランクフルト／ドイツ）やハンニバル・メイブリ（バーンリー／イングランド）らが名を連ねた。なお、初戦からは3名が変更となっている。

日本代表戦に向けたチュニジア代表のスタメンは以下の通り。

■チュニジア代表 スタメン

▼GK

アイメン・ダーメン（CSスファクシャン）

▼DF

アリ・アブディ（ニース／フランス）

モンタサル・タルビ（ロリアン／フランス）

オマル・レキク（NKマリボル／スロベニア）

ディラン・ブロン（セルヴェット／スイス）

ヤン・ヴァレリー（ヤングボーイズ／スイス）

▼MF

ハンニバル・メイブリ（バーンリー／イングランド）

エリス・スキリ（フランクフルト／ドイツ）

アニス・ベン・スリマン（ノリッジ／イングランド）

▼FW

セバスティアン・トネクティ（セルティック／スコットランド）

エリアス・サード（ハノーファー／ドイツ）

■チュニジア代表 控えメンバー

▼GK

サブリ・ベン・ハッセン（エトワール・サヘル）

アブデル・ムヒブ・シャマフ（クラブ・アフリカン）

▼DF

アデム・アルス（カスムパシャ／トルコ）

レアド・シハウィ（モナスティル）

ムタズ・ネファティ（ノルシェーピン／スウェーデン）

モハメド・アミン・ベン・ハミダ（エスペランス）

▼MF

モハメド・ハジ・マフムード（ルガーノ／スイス）

ラニ・ケディラ（ウニオン・ベルリン／ドイツ）

ムルタザ・ビン・アナス（カスムパシャ／トルコ）

イスマエル・ガルビ（アウクスブルク／ドイツ）

▼FW

ハリル・アヤリ（パリ・サンジェルマン／フランス）

エリアス・アシュリ（コペンハーゲン／デンマーク）

フィラス・シャウア（クラブ・アフリカン）

ハゼム・マストゥリ（ディナモ・マハチカラ／ロシア）

ライアン・エルミ（バンクーバー・ホワイトキャップス／カナダ）