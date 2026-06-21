FIFAワールドカップ2026・グループF第2節が20日に行われ、日本代表と同組のスウェーデン代表がオランダ代表に1－5の大敗を喫した。スウェーデンを率いるグレアム・ポッター監督の試合後コメントをスウェーデンメディア『fotbollskanalen』が伝えた。

5－1の大勝を収めたチュニジア代表戦から一転、今度は自分たちの守備の脆さを露呈させた。前半の早い段階でブライアン・ブロビーの2得点を許すと、後半立ち上がりにもコーディ・ガクポに2点を奪われる。アンソニー・エランガが1点を取り返したが、試合終盤にダメ押しの5点目をクリセンシオ・サマーフィルに決められ、1－5の大敗を喫した。

スウェーデンがW杯で5失点を喫したのは、自国開催の1958年大会決勝ブラジル代表戦（●2－5）以来、68年ぶりのことになる。また、4点差以上で敗れたのは、1938年フランス大会の準決勝ハンガリー戦（●1－5）、1950年ブラジル大会のブラジル戦（●1－7）に続き、史上3度目の屈辱となった。

ポッター監督はオランダ戦後、「特に結果に関しては非常に残念に思っている」とコメント。大敗の結果がチームに与える影響を問われ、「時には、こうした経験も必要になる。オランダ戦はそういう類の試合ではなかったと思うが、とはいえ、結果がそうなってしまった。私たちはそれを受け入れ、そこから学ばなければならない」と言葉を続けた。

「選手たちにはただ『頭を上げ続けるように』とだけ伝えた。もちろん、この結果は我々にとって厳しいものだが、少し視野を広げる必要があると思う。団結して、この試合から学ぶ必要がある。試合中には良い点も多かった。しかし、同時に5失点してしまうと、サッカーの試合に勝つのは明らかに難しい」

「（守備への批判もあるが）時には、相手が優れていたことを受け入れる必要があると思う。サイドから攻め込まれてしまった。ハイプレスをかけようとした際に、ブロビーに対して守備が手薄になり、早い段階で先制点を許してしまった。ペナルティエリアの守備をもっとしっかりしなければならない。前半の終わりは本当に良かったと思うし、その時は我々が優勢だったと感じていた。後半は良いスタートを切ったものの、その後ボールを失い、相手に2点を許してしまい、試合の流れを掴めなくなってしまった」

「客観的に捉える必要があると思う。オランダに敗れたからといって、すべてが悪いと決めつけることもできるが、オランダは強い相手だ。私たちはもっと良くならなければならない」

ポッター監督は最後に、最終節の日本代表戦に向けてコメント。「残念ながら勝てない時にはそこから学ぶ必要があり、この試合から多くのことを学ぶだろう。途中出場した選手たちの中には、良いプレーを見せた選手もいたと思う。彼らは前向きな姿勢でピッチに入り、チームを助けようとしてくれた。だから、その点では良い選択肢があり、素晴らしいゴールも決めることができた。私たちは万全の準備を整えていく」

【ハイライト動画】オランダvsスウェーデン