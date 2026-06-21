FIFAワールドカップ2026・グループF第2節が20日に行われ、オランダ代表とスウェーデン代表が対戦した。

グループFの一番手と目されているオランダは初戦で日本代表と対戦。2度に渡ってリードを奪うも、89分に痛恨の失点を喫して勝ち点「2」を失う形となった。一方のスウェーデンは初戦で攻撃陣が爆発し、アフリカ予選を無失点で勝ち抜いたチュニジア代表を5－1で粉砕。この試合に勝利すれば2連勝で決勝トーナメント進出が確定する。

オランダは日本戦からスタメンを1枚変更。主将のフィルジル・ファン・ダイクやフレンキー・デ・ヨング、コーディ、ガクポらが並び、最前列にはブライアン・ブロビーが入った。一方のスウェーデンはアレクサンデル・イサクとヴィクトル・ギェケレシュの強力2トップに加え、初戦で2ゴールと躍動したヤシン・アヤリも先発に名を連ねている。

開始早々の5分、GKバルト・フェルブルッヘンからのロングフィードをブロビーが収め、落としを受けたタイアニ・ラインデルスが左サイドのスペースへ展開し、オランダが一気に攻め込む。コーディ・ガクポからのグラウンダークロスをブロビーが押し込み、先発起用に最高の形で答えた。17分には右の高い位置を取ったデンゼル・ダンフリースの低い折り返しにブロビーが滑り込みながら合わせ、あっという間にリードを広げた。

2点ビハインドのスウェーデンはハイドレーションブレイクで流れを変え、アヤリ、イサク、ギェケレシュが絡んだ攻撃から何度もゴールに迫る。45分にはセットプレーからグスタフ・ラガービエルケのヘディングシュートがネットを揺らしたが、オフサイドで得点は認められず、前半は2－0で終了した。

後半立ち上がりは再びオランダのペースに。47分、ハーフタイムに投入されたクリセンシオ・サマーフィルが右サイドで起点を作り、外側を駆け上がったダンフリースのクロスにガクポが合わせて貴重な追加点。その7分後にはカウンターからガクポが強烈なシュートを叩き込み、一気にリードを4点に広げる。一方のスウェーデンは59分、イサクのスルーパスに抜け出したアンソニー・エランガが得意の快足を飛ばして1点を返した。

3点差に詰め寄ったスウェーデンだが、その後はなかなかチャンスを生かせず。すると89分、左からカットインしたサマーフィルがGKのニアサイドを巧みに撃ち抜き、オランダが5点目を奪った。試合は5－1で終了し、オランダが今大会初白星を飾っている。

グループFの次節は25日に行われ、オランダはチュニジア、スウェーデンは日本と対戦する。

【スコア】

オランダ代表 5－1 スウェーデン代表

【得点者】

1－0 5分 ブライアン・ブロビー（オランダ代表）

2－0 17分 ブライアン・ブロビー（オランダ代表）

3－0 47分 コーディ・ガクポ（オランダ代表）

4－0 54分 コーディ・ガクポ（オランダ代表）

4－1 59分 アンソニー・エランガ（スウェーデン代表）

5－1 89分 クリセンシオ・サマーフィル（オランダ代表）