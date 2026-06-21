オランダ代表がワールドカップ史上8カ国目の快挙を成し遂げた。

FIFAワールドカップ2026・グループF第2節が現地時間20日に行われ、オランダはスウェーデン代表と対戦。ロナルド・クーマン監督は2－2のドローに終わった日本代表戦からスタメンを1枚変更すると、先発に抜擢されたブライアン・ブロビーが前半だけで2得点。5分にコーディ・ガクポの左からの折り返しに合わせると、17分にはデンゼル・ダンフリースが右から上げたグラウンダークロスを滑り込みながら押し込み、早々に2点のリードを奪った。

データサイト『Opta』や『Squawka』によると、17分の追加点はオランダ代表にとって記念すべきワールドカップでの通算100ゴール目とのこと。ブラジル代表、ドイツ代表、アルゼンチン代表、フランス代表、イタリア代表、スペイン代表、イングランド代表に次ぐ史上8カ国目の快挙となっており、優勝経験がない国としては初の金字塔だ。

ハイドレーションブレイク明けにはスウェーデンが流れを掴み、ヴィクトル・ギェケレシュやアレクサンデル・イサクらを起点に多くのチャンスを作ったが、GKバルト・フェルブルッヘンの好セーブもあり、前半はオランダの2点リードで終了。後半開始早々の47分にダンフリースのクロスからガクポが追加点を挙げ、50分時点でオランダが3－0でリードしている。