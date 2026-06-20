日本代表MF田中碧が所属するリーズが、元ドイツ代表MFユリアン・ブラントの獲得に動いているようだ。イギリスメディア『ヨークシャー・イブニング・ポスト』が報じている。

今季のプレミアリーグを14位でフィニッシュしたリーズ。新シーズンに向けては田中の去就に関する噂もあるなか、攻撃的MFやセントラルMF、シャドー、トップ下といったポジションで可能な選手の補強を優先事項に定めている。

報道によれば、そのトップターゲットとして今季限りでドルトムントを退団し、フリートランスファーとなる30歳MFの獲得に動いているようだ。

ブラントは、2019年夏にレヴァークーゼンからドルトムントに加入すると、公式戦307試合出場で57ゴール70アシストを記録。しかし、契約満了に伴い、7年を過ごしたクラブを今季限りで退団することが決定した。

攻撃的MFを主戦場に複数のポジションでプレー可能な実力者に関しては古巣のレヴァークーゼンやチャンピオンズリーグ出場権を有する複数クラブとの関連が取りざたされているものの、現時点で獲得に近づいているクラブはない。そのライバルに比べて、アピールポイントは弱いものの、理想的な補強選手として交渉を行っていく考えだという。

また、リーズはブラントとは異なるオペレーションでサウサンプトンの北アイルランド代表MFシェイ・チャールズにも関心を示している模様。

マンチェスター・シティの下部組織育ちの189センチメートルの守備的MFは、今季のチャンピオンシップ（イングランド2部）で昇格プレーオフ2試合を含め33試合に出場。サウサンプトンのスパイゲート事件で昇格を逃したことで、プレミアリーグの複数クラブが関心を寄せている。