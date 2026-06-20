ブラジル代表MFカゼミーロのインテル・マイアミ加入が決定的となったようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏が報じている。

ロマーノ氏によれば、今季限りでマンチェスター・ユナイテッドを退団しフリートランスファーとなるカゼミーロは、かねてより有力な新天地と報じられたメジャーリーグ・サッカー（MLS）に所属するチームと口頭合意。現在、ブラジル代表としてFIFAワールドカップ2026に参戦している中、正式な手続きもすべて完了し、公式発表を待つばかりだという。

同じく移籍市場に精通するジャーナリストのニコロ・スキラ氏によれば、契約期間は2028年12月31日までの2年半となる見込みだ。

現在34歳のカゼミーロは2022年8月にレアル・マドリードからマンチェスター・ユナイテッドに移籍。新天地でも即座にスタメンの座を確保し、所属した4シーズンで公式戦通算160試合に出場して26ゴール14アシストを記録。今季は公式戦35試合で9ゴール2アシストという成績を残し、マンチェスター・ユナイテッドのチャンピオンズリーグ出場権獲得に大きく貢献した。

インテル・マイアミではアルゼンチン代表FWリオネル・メッシがプレーしており、これまでスペイン、代表チームでしのぎを削ってきたライバルとのチームメイトとしての共闘が新天地を決断する上での重要なファクターとなったようだ。