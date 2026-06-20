平塚の住宅街に佇む「高砂食堂」は、1968年の創業以来、地域に愛されてきた老舗食堂です。

2017年にリニューアルされた店舗は、今や幅広い世代が気兼ねなく集える街の拠点として定着。清潔感と、どこか懐かしい活気が心地よく同居しています。今回は、店員さんのおすすめで選んだ「肉ニラ定食」の味わいと、店名に込められた想いをレポートします。

圧巻のメニュー数と嬉しい悩み

お店を訪れたのは、平日のランチタイムが過ぎたころ。店内はゆったりとした雰囲気で、座敷で談笑するグループや、カウンターで一人で食事するお客さんの姿がありました。

メニューを開いて驚いたのは、品数の多さです。定食、中華、オムライスや天ぷらなど、和・洋・中の料理がずらりと並んでいます。どれも魅力的で目移りしてしまって、なかなか決められないほどです。

以下は、豊富なメニューの一部です。高砂食堂のInstagramで、すべてのメニューが見られます。来店前に確認したい方は、ぜひ。

店員さんにおすすめを聞くと「よく出るのは、唐揚げ定食やニラレバ定食」とのこと。さらに「個人的に好きなのは、肉ニラ定食です」と親切に教えてくれました。

店員さんの笑顔と、絶対に美味しいに決まっているという“直感”を信じて、肉ニラ定食を注文することにしました。

五感を刺激する「肉ニラ定食」

運ばれてきた定食は、メインの肉ニラ炒めからも、お味噌汁からもホカホカと湯気があがる、できたてです。熱いうちにと、早速お箸をのばします。

まず一口、野菜を口に運ぶとその食感に驚かされます。もやしとニラが“シャキシャキ”で、絶妙な火入れであることがわかります。具材はニラ、もやし、きくらげ、人参、そして豚肉。きくらげのコリコリとした食感が心地よいアクセントになっています。

味付けは、パンチのあるしっかりした醤油味。白米とよく合い、一口食べるごとに、ご飯を欲する手が止まらなくなります。合間には、味わい深いお味噌汁と、箸休めにピッタリのたくあん。正統派の「定食」をいただく満足感に、心もお腹も満たされていきました。

「高砂食堂」という店名の由来

写真は店内に飾られていた、創業当時の高砂食堂の写真です。堂々とした佇まい、看板が目を引きます。高砂食堂は1968年に、現在の店主の祖父が始めた食堂です。名前の由来は、結婚式で新郎新婦が座る高砂からきているそうです。夫婦円満や長寿の象徴とも言われます。

「祖父母が“夫婦で力を合わせて頑張っていこう”と付けたと聞いています」と店主は教えてくれました。開店当初の想いが、3代にわたり受け継がれているのは、素晴らしいことだと感じました。また、とても縁起のいい名前ですね。

世代で通う！地域の宝物

メニューの多さについて質問すると「実は、少し減らそうかと考えたこともあるんです」という意外な答えが返ってきました。しかし、常連客の「あのメニューが食べたい」という声に、結局減らせなかったといいます。

休日には、3世代でテーブルを囲む常連客も少なくありません。家族の誰かが「今日は魚の気分」「僕はカレーがいい」と意見が分かれても、ここに来れば全員が満足できる。それが高砂食堂の魅力なのです。

「それぞれの世代に定番のメニュー、気に入っている味があるため、特定のメニューを減らすことが難しいんです」と、店主は話してくれました。「やっぱりお客さんの笑顔を見ると、メニューは消せなくてね」の一言に温かい人柄が滲みます。

「現在は、季節ごとにメニューを入れ替えることも検討中です」とのこと。高砂食堂は、今なお進化を続けているのかもしれません。昭和、平成、そして令和へ。時代の移ろいや店舗のリニューアルという節目を経ても、高砂食堂の根底に流れる心意気は、少しも揺らぐことなく受け継がれてきました。

シャキシャキの食感を守り抜く「肉ニラ定食」のような一皿が、今日も誰かの明日への活力になっていることでしょう。

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