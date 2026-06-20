アメリカ代表は現地時間19日、FIFAワールドカップ2026・グループD第2節でオーストラリア代表を2－0で破った。

アメリカ代表がホームの大声援を受けながらキックオフを迎えたゲームは、序盤の11分、左サイドをドリブルで破ったFWフォラリン・バログン（モナコ／フランス）がマイナス方向へグラウンダーのボールを送ると、これがオウンゴールを誘発。幸先良く先手を取ると、前半終盤の43分にはDFアレックス・フリーマン（ビジャレアル／スペイン）が追加点を奪い、アメリカ代表が2－0で勝利。2連勝で決勝トーナメント（ラウンド32）進出を確定させた。

アメリカ代表は現地時間12日に行われたグループD第1節のパラグアイ代表戦で4－1と大勝していたが、同試合の7分、FWクリスティアン・プリシッチ（ミラン／イタリア）の突破から、MFウェストン・マッケニー（ユヴェントス／イタリア）が中央へ折り返すと、最後はオウンゴールを誘って先制ゴールを奪っていた。つまり、アメリカ代表は2試合連続でオウンゴールによる得点を挙げたこととなる。

FIFA（国際サッカー連盟）によると、過去のFIFAワールドカップにおいて、2試合連続でオウンゴールによる得点を記録したのは、今回のアメリカ代表が初になったという。両ゴールの崩しのパターンを見ても、単に“ラッキー”で片付けられるようなシーンとは考えにくく、チームとしての攻撃的な姿勢が生んだ結果と言えそうだ。

【ゴール動画】アメリカはオウンゴールで2戦連発、どちらもサイドを崩した得点