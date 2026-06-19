レアル・ソシエダのエリック・ブレトスSD（スポーツディレクター）が、日本代表MF久保建英の現状について言及した。19日、クラブの公式『X』（日本版）が同氏のコメントを伝えている。

久保建英は、現地時間14日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループF第1節オランダ代表戦で先発出場を果たしたが、左ヒザを負傷。75分に交代を余儀なくされていた。

検査を受けた後、日本サッカー協会（JFA）は同選手の左ヒザ負傷を公表。同20日に行われるグループステージ第2節のチュニジア代表戦を欠場し、ベースキャンプ地のナッシュビルに残って治療を続けていくことになった。

久保建英の状態に大きな注目を集めるなか、所属するレアル・ソシエダのブレトスSDが、同選手について言及。「ヒザを軽く痛めています。こうした短期間の大会では、どんなトラブルでも影響が大きくなってしまいます。そのため数試合を欠場することになりますが、負傷はそれほど深刻なものではありません」と話した。

軽傷であることを明かしつつ、具体的な復帰時期については明言しなかったが、W杯開催期間中の復帰の可能性もあるようだ。

「今後の回復状況や、日本代表がどこまで勝ち進むかによりますが、W杯期間中に再びプレーできる可能性は十分にあります。そのため私たちは、代表チームともに現地で回復に取り組むことが、最善だと判断しました。彼は信頼のできる代表スタッフのもとにいますし、今後の回復具合を見守っていきたいと思います」

「そして日本代表の戦いぶりにも注目しています。願わくばこのW杯の舞台で再びプレーする姿を見られることを期待しています」

日本代表は次戦、日本時間21日13時にチュニジア代表と対戦。第3節は同26日8時に行われ、スウェーデン代表と対戦する。

【動画】（タイトル）



